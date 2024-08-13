Онлайн-трансляція метеоритного дощу Персеїди 2024

Метеорний потік Персеїди триватиме до ранку 13 серпня 2024 року. Для тих, хто не зможе спостерігати за зорепадом особисто, проєкт "Віртуальний телескоп" пропонує унікальну можливість побачити це видовище онлайн.

Астрофізик Джанлука Масі з проєкту "Віртуальний телескоп" проведе безкоштовну пряму трансляцію метеорного потоку Персеїд, повідомляє Техно 24.

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Трансляція розпочнеться о 04:00 за київським часом, якщо погодні умови сприятимуть. Ця онлайн-подія дозволить глядачам з усього світу відчути красу Персеїд, не виходячи з дому.

Метеоритний потік Персеїди 2024 онлайн: дивитися трансляцію

Чого очікувати

Метеорний потік Персеїди відомий своєю великою кількістю метеорів і яскравими вогняними слідами. Глядачі можуть бачити до 100 метеорів на годину під час піку зорепаду. Пряма трансляція буде фіксувати метеори, коли вони пролітатимуть по небу в реальному часі.