Астрофізик Джанлука Масі з проєкту "Віртуальний телескоп" проведе безкоштовну пряму трансляцію метеорного потоку Персеїд, повідомляє Техно 24.

Читайте на сайті Загадкова атмосфера Місяця нарешті отримує пояснення

Трансляція розпочнеться о 04:00 за київським часом, якщо погодні умови сприятимуть. Ця онлайн-подія дозволить глядачам з усього світу відчути красу Персеїд, не виходячи з дому.

Метеоритний потік Персеїди 2024 онлайн: дивитися трансляцію

Чого очікувати

Метеорний потік Персеїди відомий своєю великою кількістю метеорів і яскравими вогняними слідами. Глядачі можуть бачити до 100 метеорів на годину під час піку зорепаду. Пряма трансляція буде фіксувати метеори, коли вони пролітатимуть по небу в реальному часі.