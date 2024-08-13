Астрофизик Джанлука Маси из проекта "Виртуальный телескоп" проведет бесплатную прямую трансляцию метеорного потока Персеид, сообщает Техно 24.

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Трансляция начнется в 04:00 по киевскому времени, если погодные условия будут способствовать. Это онлайн-событие позволит зрителям со всего мира почувствовать красоту Персеид, не выходя из дома.

Метеоритный поток Персеиды 2024 онлайн: смотреть трансляцию

Чего ожидать

Метеорный поток Персеиды известен своим большим количеством метеоров и яркими огненными следами. Зрители могут видеть до 100 метеоров в час во время пика звездопада. Прямая трансляция будет фиксировать метеоры, когда они будут пролетать по небу в реальном времени.