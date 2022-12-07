Як працюватиме Дія без Інтернету та мобільного звязку: у Мінцифрі розкрили деталі

Дія може працювати навіть у разі відключення електроенергії чи зникнення інтернет-покриття. Про це у марафоні "Єдині новини" розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік, який керує багатьма процесами Дії.

Як повідомляє 24 канал, Банік наголосив, що у разі відсутності електроенергії Дія залишається доступною, якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок.

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Якщо немає мобільного зв’язку, документи із застосунку не зникають якийсь час. Тобто кожен документ буде доступним так чи інакше. У будь-якому разі українцям також буде доступний єДокумент, який ми запустили на випадок відключених реєстрів,

– сказав Мстислав Банік.

Дія працює без інтернету: дивіться відео

Нова послуга доступна для українців

Також він в ефірі марафону розповів, чи можна одружитись онлайн у Дії.

Хочу наголосити, що послуга подання заяви про шлюб буде доступна саме на порталі Дія, а не в мобільному застосунку. По-друге, заява про шлюб не означає, що це можливість одружитися двом людям, у яких є Дія,

– поділився керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що завдяки новому сервісу процедура подання заяви про шлюб скоротиться до 10 хвилин. Крім того, тепер необов'язково відвідувати ДРАЦС. На порталі можна обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід.