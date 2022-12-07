Как сообщает 24 канал, Баник подчеркнул, что в случае отсутствия электроэнергии Дия остается доступной, если есть хоть какая-то мобильная связь.

Не пропустите Помощь в Дии: правительство обновило перечень тех, кто может ее получить

Если нет мобильной связи, документы из приложения не исчезают некоторое время. То есть, каждый документ будет доступен так или иначе. В любом случае украинцам также будет доступен документ, который мы запустили на случай отключенных реестров,

– сказал Мстислав Баник.

Дия работает без интернета: смотрите видео

Новая услуга доступна для украинцев

Также в эфире марафона он рассказал, можно ли оформить брак онлайн в Дии.

Хочу отметить, что услуга подачи заявления о браке будет доступна именно на портале Дия, а не в мобильном приложении. Во-вторых, заявление о браке не означает, что это возможность жениться двум людям, у которых есть Дия,

– поделился руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Напомним, что благодаря новому сервису процедура подачи заявления о браке сократится до 10 минут. Кроме того, теперь необязательно посещать ГРАГС. На портале можно выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги, сопровождающие мероприятие.