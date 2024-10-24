У Дії з'являться відразу шість нових послуг

Михайло Федоров оприлюднив перелік нових функцій, які найближчим часом запустять у застосунку Дія. Деякі вийдуть першими, однак решту доведеться зачекати через "бюрократичні питання".

Що нового

Перш за все слід очікувати відображення дозволу на зброю. Функція також покаже відомості про зброю і надасть можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї, йдеться в дописі міністра Федорова.

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Крім того, запустять еАкциз. Тут кожен громадянин зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

Завдяки послузі Мультишеринг українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець цифровізують декларації та ліцензії для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення чи інші.

Також очікуються повідомлення про проблеми зі зв’язком, що буде важливим на випадок можливих знеструмлень у майбутньому. Ви зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг усунути проблему.

Дія.Підпис для юридичних осіб працюватиме як і звичайна послуга Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах,

– пише Михайло Федоров.

Які саме послуги будуть запускатися першими, а яких доведеться зачекати, не повідомляється.