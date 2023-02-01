Як очистити зайві файли та змусити ваш смартфон працювати швидше

Вас дратує повільна робота android-смартфона? Проблема може бути простішою, ніж ви думаєте. З часом браузери накопичують небажані файли, які можуть займати значний обсяг пам'яті і сповільнювати роботу як браузера, так і телефона. Але рішення є і воно доволі просте – потрібно просто час від часу виносити сміття.

Очищення смартфона від небажаних файлів може бути швидким і простим рішенням для покращення продуктивності. Часто це одна з тих проблем через які ваш пристрій починає "тупити" і дратувати вас. Зараз 24 Канал розповість, як дати цьому раду.

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Очищаємо кеш браузерів

У популярних браузерах, таких як Chrome, Samsung Internet і Firefox, є опції для очищення кешу і небажаних файлів.

Усі ці браузери мають один простий алгоритм очищення кешу. Просто відкрийте застосунок, торкніться кнопки Меню з трьома крапками, перейдіть до розділу Історія та очистіть дані веб-перегляду.



Очищаємо історію перегляду в класичних браузерах типу Chrome / Фото 24 Каналу

Не всі браузери схожі

Але як бути з такими нішевими браузерами, як Brave або Opera? Не хвилюйтеся, рішення все ще в межах кількох натискань. Найчастіше меню цих браузерів виглядає, як три крапки або іконка браузера, як от у Opera. У розділі Історія в Налаштуваннях знайдіть опцію очищення небажаних файлів (тобто видалення історії перегляду) та скористайтесь нею.



Інші браузери мають схожий алгоритм / Фото 24 Канал

Очищення кешу будь-якої програми

Якщо ви шукаєте глобальне рішення, яке працює для будь-якого застосунку, включно з браузерами, ви можете перейти до "Налаштувань", вибрати "Програми", знайти потрібний застосунок у списку і перейти до розділу "Сховище і кеш". Тут потрібно натиснути "Очистити кеш".



Очищаємо кеш будь-якої програми / Фото 24 Канал

, що цю опцію не слід використовувати для таких застосунків, як банківські програми або менеджери паролів, оскільки це може призвести до втрати важливих даних. Детальніше про те, як краще очистити кеш на смартфоні читайте тут

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На завершення додамо, що очищення небажаних файлів з браузерів і застосунків може значно підвищити швидкість і продуктивність вашого телефону Android. Не дозволяйте низькій продуктивності дратувати і відволікати вас. Візьміть ситуацію під контроль і дайте своєму телефону необхідний поштовх за допомогою простого очищення небажаних файлів.