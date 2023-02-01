Як очистити зайві файли та змусити ваш смартфон працювати швидше
Вас дратує повільна робота android-смартфона? Проблема може бути простішою, ніж ви думаєте. З часом браузери накопичують небажані файли, які можуть займати значний обсяг пам'яті і сповільнювати роботу як браузера, так і телефона. Але рішення є і воно доволі просте – потрібно просто час від часу виносити сміття.
Очищення смартфона від небажаних файлів може бути швидким і простим рішенням для покращення продуктивності. Часто це одна з тих проблем через які ваш пристрій починає "тупити" і дратувати вас. Зараз 24 Канал розповість, як дати цьому раду.
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Очищаємо кеш браузерів
У популярних браузерах, таких як Chrome, Samsung Internet і Firefox, є опції для очищення кешу і небажаних файлів.
Усі ці браузери мають один простий алгоритм очищення кешу. Просто відкрийте застосунок, торкніться кнопки Меню з трьома крапками, перейдіть до розділу Історія та очистіть дані веб-перегляду.
Очищаємо історію перегляду в класичних браузерах типу Chrome / Фото 24 Каналу
Не всі браузери схожі
Але як бути з такими нішевими браузерами, як Brave або Opera? Не хвилюйтеся, рішення все ще в межах кількох натискань. Найчастіше меню цих браузерів виглядає, як три крапки або іконка браузера, як от у Opera. У розділі Історія в Налаштуваннях знайдіть опцію очищення небажаних файлів (тобто видалення історії перегляду) та скористайтесь нею.
Інші браузери мають схожий алгоритм / Фото 24 Канал
Очищення кешу будь-якої програми
Якщо ви шукаєте глобальне рішення, яке працює для будь-якого застосунку, включно з браузерами, ви можете перейти до "Налаштувань", вибрати "Програми", знайти потрібний застосунок у списку і перейти до розділу "Сховище і кеш". Тут потрібно натиснути "Очистити кеш".
Очищаємо кеш будь-якої програми / Фото 24 Канал
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На завершення додамо, що очищення небажаних файлів з браузерів і застосунків може значно підвищити швидкість і продуктивність вашого телефону Android. Не дозволяйте низькій продуктивності дратувати і відволікати вас. Візьміть ситуацію під контроль і дайте своєму телефону необхідний поштовх за допомогою простого очищення небажаних файлів.