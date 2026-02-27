Що означає таємничий отвір збоку ноутбука, який ніхто не використовує

На корпусі багатьох ноутбуків є невеликий отвір із піктограмою замка поруч. Він не схожий на звичні порти й часто залишається без уваги. Насправді цей слот призначений для фізичного захисту пристрою від крадіжки й використовується вже понад три десятиліття.

Невеликий прямокутний слот, розташований збоку або ззаду ноутбука поряд із USB і роз’ємом живлення, – це не додатковий порт. Це так званий Kensington Security Slot, або K Slot. Він призначений для підключення спеціального замка, який дозволяє фізично прикріпити пристрій до столу, стійки чи іншого нерухомого об’єкта. Про це пише BGR.

Дивіться також Три прості правила, які вбережуть вас від покупки поганого геймерського ноутбука

Для чого потрібен цей роз’єм із піктограмою замка?

Сам замок називається Kensington lock – за назвою компанії Kensington Computer Products, яка розробила цей стандарт понад 30 років тому. Якщо ви бачили ноутбуки в магазинах на кшталт Best Buy або Walmart, що прикріплені металевим тросом до столу, то це саме така система захисту.

Які пристрої підтримують Kensington lock? Слот безпеки встановлюють не лише в ноутбуках. Його можна знайти в настільних ПК, моніторах, проєкторах, принтерах і навіть деяких спікерфонах. За даними виробника, станом на 2022 рік близько 95% ноутбуків, моніторів, принтерів і проєкторів сумісні з їхніми замками.

Втім, із поширенням ультратонких моделей і ультрабуків кількість пристроїв із таким роз’ємом дещо зменшилась. Через тонкий корпус у деяких сучасних моделей просто немає місця для стандартного K Slot. Проте більшість ноутбуків звичайного розміру все ще оснащуються цим елементом.

Щоб перевірити, чи підтримує ваш пристрій Kensington lock, достатньо оглянути бокові або задню панель. Якщо слот є, можна підібрати замок, сумісний із конкретною моделлю.

Чи справді ці замки захищають від крадіжки? Варто розуміти, що Kensington lock не гарантує повної безпеки. Його головна функція – запобігти швидкому викраденню за принципом grab-and-run, коли пристрій просто хапають і тікають. Замок ускладнює таку спробу, але за наявності інструментів його можна обійти.

Як пише Startech, ефективність також залежить від того, до чого саме прикріплений трос. Якщо зафіксувати його до легко пересувного столу або тонкої конструкції, користі буде небагато. Саме тому в магазинах кабелі часто протягують під меблями або кріплять до більш надійних елементів.

Для користувачів, які працюють у коворкінгах, офісах із відкритим простором чи часто залишають ноутбук без нагляду, такий замок може стати додатковим рівнем захисту. У поєднанні з програмними засобами безпеки це допоможе знизити ризики як фізичної крадіжки, так і втрати даних.

Невеликий слот із піктограмою замка може здаватися незначною деталлю, але насправді це простий і перевірений інструмент захисту техніки, який використовується вже десятиліттями.