Європі пропонують відмовитись від Windows на державних комп'ютерах на користь альтернативної ОС

Напруга між новою адміністрацією США та європейськими країнами зростає. Після чуток про можливе дистанційне відключення літаків та інших озброєнь у разі незгоди з рішеннями про їхнє застосування, європейським інституціям пропонують розглянути можливість переходу з Windows на власну операційну систему, щоб не залежати від примх і настрою Трампа. Ось перші деталі про проєкт "EU OS".

Альтернатива Windows для держсектору

Ініціатива під назвою "EU OS" пропонує розробити спеціалізовану операційну систему на базі Linux для використання в державних установах Європейського Союзу. Наразі це не готовий дистрибутив, а радше детально опрацьований план, представлений у вигляді вебсайту, що окреслює концепцію, необхідні функції, стратегії розгортання, управління та підтримки користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Register, яке першим повідомило про ці наміри.

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Проєкт передбачає створення незмінного дистрибутива Linux на основі KDE, який би мав звичний для користувачів Windows інтерфейс. Мета досить прагматична: забезпечити усім необхідним середньостатистичну державну установу з кількома сотнями користувачів для переходу на Linux.

Linux – сімейство операційних систем на основі відкритого коду. Початково основна технологія (ядро системи) була створена Лінусом Торвальдсом з Фінляндії. Сьогодні будь-хто може внести до неї свої правки та доповнення, але Торвальдс продовжує керувати процесом розробки й приймає остаточне рішення про допущення чи відхилення тих чи інших пропозицій.

Основою нової ОС буде збірка Linux під назвою Fedora. І саме це викликає питання, адже Fedora підтримується американською компанією Red Hat. Натомість у Європі є власний дистрибутив openSUSE. Чому не обрали його, незрозуміло. Можливо, такий вибір зробили через те, що Fedora вважається одним із найдосконаліших незмінних дистрибутивів сьогодні.

Автором ідеї нової ОС для Європи виступає доктор Роберт Ріманн, співробітник Європейської інспекції захисту даних (EDPS). Попри те, що проєкт стартував зовсім нещодавно (робота над ним на GitLab розпочалася на Різдво), представлений план вражає рівнем деталізації. На сайті проєкту обговорюються його цілі, потенційні сценарії використання та основні функціональні вимоги.

Наприклад, зазначається, що нова ОС буде безпечною й "не телефонуватиме додому", буде створена відповідно до вимог державного сектора ЄС, буде "швидкою та екологічною на новому та старому обладнанні". Загальна операційна система буде основою для всіх організацій у Європейському Союзі, але кожна з них зможе додавати до неї щось своє на національному, регіональному, галузевому рівнях або на рівні конкретної організації, залежно від конкретних потреб.

Очікується, що це призведе до економії грошей, оскільки EU OS не потребує оплати ліцензії за кожне робоче місце.

Важливо зазначити, що на цей момент "EU OS" є неофіційною ініціативою доктора Ріманна. Європарламент поки що не прийняв рішення про початок розробки та впровадження єдиної ОС для Євросоюзу на базі Linux, але це питання вже розглядається. Глибина опрацювання концепції свідчить про серйозність намірів, і проєкт має потенціал стати значущою віхою у прагненні Європи до цифрового суверенітету.