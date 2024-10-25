Росіян відлучили від Linux… але не всіх

Сталося це ще 18 жовтня, але в ЗМІ інформація потрапила лише зараз. Як повідомляють джерела, Лінус Торвальдс, засновник операційної системи, підтримав таке рішення, пише Phoronix.

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Судячи з усього, виконавцем цього рішення став американський програміст Грег Кроа-Хартман, який відповідає за підтримку стабільної версії ядра ОС. Він випустив відповідне оновлення, посилаючись на "вимоги комплаєнсу".

Комплаєнс – це відповідність будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам чи нормам: законам держави, правилам і стандартам самої компанії тощо.

Як пишуть ЗМІ, 10 із 11 видалених розробників мали електронну пошту, розміщену в зоні "ru", тоді як одинадцятий узагалі працює у компанії, що виготовляє російські процесори "Байкал".

Що цікаво, в оголошенні, розісланому розробникам, вказано: "Вони можуть повернутися назад у майбутньому, якщо нададуть достатню документацію". Про яку саме документацію йдеться, невідомо, але, ймовірно, це повинні бути якісь докази відсутності зв'язку з російським урядом і докази непричетності до війни проти України.

Написаний цими росіянами код залишиться в ядрі ОС. Наприклад, розробники нібито не збираються видаляти сумісність Linux із російським обладнанням, зокрема процесорами Baikal. Крім того, як пише видання "Радіо Свобода", у списку розробників залишилися інші громадяни Росії.

Можливі причини

Точної причини видалення росіян не називають, однак ми маємо кілька натяків. Лінус Торвальдс, наприклад, написав: "Гаразд, багато російських тролів повсюди. Цілком зрозуміло, чому ця зміна була зроблена, вона не буде скасована, і використання безлічі випадкових анонімних акаунтів для спроб "укорінення" російських фабрик тролів нічого не змінить. До відома невинних спостерігачів, які не є акаунтами фабрик тролів: "різні вимоги комплаєнсу" – це не лише американська фішка. Якщо ви ще не чули про російські санкції, спробуйте почитати новини коли-небудь. І під "новинами" я не маю на увазі той російський спам, який спонсорує держава. Щодо надсилання мені зворотного патчу: будь ласка, використовуйте ту кашу, яку ви називаєте мізками. Я фін. Ви думали, що я буду "підтримувати" російську агресію? Очевидно, це не лише брак реальних новин, але й брак знань з історії".

Він також посилається на якісь "деталі", які йому та іншим адміністраторам "розповіли юристи", але не вдається в подробиці. Тож схоже, що саме санкції стали причиною вигнання російських розробників з команди Linux.

Росіяни коментують

Видання "Радіо Свобода" цитує коментар програміста, який був одним із одинадцяти.

Жодної подяки, жодних заслуг розробникам за всі ці роки відданої роботи... Незалежно від причини ситуації, хіба ми не заслужили на більше?

– каже Сергій Сьомін.

Хоча наразі немає жодних доказів чи розслідувань, які б викривали російський уряд у втручанні в розробку ОС Linux (наприклад, впровадження шпигунського чи іншого шкідливого коду), виключати такий варіант не можна, враховуючи намагання країни нашкодити в кожному куточку, де вона присутня.