Що відомо

Google надає користувачам можливість видаляти ті чи інші матеріали з пошуку завдяки закону "Про авторське право у цифрову епоху" (DMCA) від 1998 року. Таким чином, наприклад, творці фільмів, музики або книг можуть вимагати видалення з пошуку посилань на сайти з піратським контентом. Але піарники російських високопосадовців та бізнесменів знайшли спосіб обманути систему, пише видання Oboz.ua з посиланням на російське джерело, яке провело розслідування на цю тему.

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Це працює наступним чином:

Спочатку розслідування про ті чи інші злочини, опубліковане на одному з сайтів, копіюється на інший новостворений сайт.

Там матеріал публікують під іншою датою, яка передує тій, яка стоїть у матеріалі оригінального джерела.

Таким чином усе виглядає так, ніби новина на фейковому сайті була опублікована першою, а оригінальна новина є нібито скопійованою без жодних змін, тобто порушує авторські права.

Після цього Google отримує скаргу на плагіат і прохання більше не показувати посилання на справжню статтю.

Коли прохання задовольняють, копія статті видаляється. Таким чином, оригінал статті виявляється прихованим від усіх, а копія просто зникає.

Зазначається, що іноді для цієї схеми використовують імена справжніх авторів, під чиїми іменами публікуються розслідування. Від їхнього імені пишуть звернення до Google.

Розслідування стверджує, що таким чином вже було видалено мінімум кілька розслідувань. Наприклад, матеріал про голову Росгвардії Віктора Золотова, який провів розкішні канікули на Сейшелах "у компанії друзів, генералів та молодих жінок". Ба більше, з пошукової видачі прибрали навіть матеріали таких видань, як "Медіазона", The Insider та "Каспаров.ру", які просто посилалися на це розслідування.

За допомогою цього способу видалили також розслідування про керівництво партії ЛДПР, у якому фігурував син Жириновського та його колишня дружина.

Загалом у базі даних, яка реєструє всі ці скарги, виявили понад 1600 таких прикладів, які вимагають видалення посилань на статті. Проте скільки з них було задоволено, невідомо. Розслідувачі перевірили лише деякі з них за допомогою ручного пошуку в Google, але не охопили всі 1600.