Відмова приймати патчі надійшла після того, як "Байкал Електронікс" запропонувала низку виправлень для мережевого драйвера STMMAC. Він призначений для Ethernet-контролерів Synopsys, які використовуються в рішеннях російської компанії.

Цікаво Ваш комп'ютер почав шуміти? Ось кілька можливих причин і способів їх усунення

Що відомо

Відмову обґрунтували тим, що організації "некомфортно" приймати правки від російського підприємства.

Нам некомфортно приймати виправлення від вашої організації або від обладнання, що належить до неї. Будь ласка, призупиніть свою мережеву активність до подальшого повідомлення,

– відповіли розробники в листі до російської компанії.