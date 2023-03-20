Відмова приймати патчі надійшла після того, як "Байкал Електронікс" запропонувала низку виправлень для мережевого драйвера STMMAC. Він призначений для Ethernet-контролерів Synopsys, які використовуються в рішеннях російської компанії.
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Що відомо
Відмову обґрунтували тим, що організації "некомфортно" приймати правки від російського підприємства.
Нам некомфортно приймати виправлення від вашої організації або від обладнання, що належить до неї. Будь ласка, призупиніть свою мережеву активність до подальшого повідомлення,
– відповіли розробники в листі до російської компанії.
- Linux – це програмне забезпечення з відкритим початковим кодом. Процесом розробки керує організація Linux Foundation – вона координує роботу над проєктом і підтримує його фінансово. Надіслати їй свої пропозиції щодо виправлень може будь-хто, але не всі правки будуть прийняті. Розробники оцінюють отриманий патч і вирішують, чи варто його впровадити. Таким чином це фактично колективна розробка програмістів з усього світу.
- "Байкал Електронікс" – російська компанія, котра займається проєктуванням і розробкою мікросхем. Зокрема, вона випускає однойменні процесори для комп'ютерів і мобільних пристроїв, материнські плати та програмне забезпечення. До російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року співпрацювала зі світовими партнерами, на кшталт TSMC, яка виготовляла чипи на своїх фабриках. Однак після цього тайванські фабрики відмовилися від подальшої співпраці з рашистами. Технології "Байкалу" на багато поколінь відстають від сучасних рішень провідних компаній.