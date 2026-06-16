ASUS випустила настільний ПК із 748 гігабайтами оперативної пам'яті та суперчипом NVIDIA

Компанія ASUS оголосила про вихід ExpertCenter Pro ET900N G3 – унікального настільного комп'ютера, який фактично стирає межу між звичайним офісним обладнанням і великими серверними станціями. Пристрій поєднує в собі найсучасніші розробки NVIDIA для роботи з великими мовними моделями безпосередньо на робочому місці.

Ваш власний суперкомп'ютер

На перший погляд, ExpertCenter Pro ET900N G3 виглядає як класичний системний блок формату Tower із габаритами 23,2 x 58,4 x 56,5 сантиметра. Проте за стриманим дизайном прихована архітектура NVIDIA DGX Station, яка дозволяє виконувати завдання, що раніше потребували цілого серверного залу. Новинка орієнтована на дослідників, розробників та компанії, які працюють із генеративним штучним інтелектом, симуляціями та автономними системами, пише видання Gizmochina.

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Серцем системи став суперчип NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra. Він об'єднує процесор Grace із 72 ядрами Arm Neoverse V2 та графічний прискорювач Blackwell Ultra. Така комбінація забезпечує неймовірну продуктивність – до 20 петафлопсів в обчисленнях для штучного інтелекту.

Однією з найважливіших особливостей комп'ютера є його пам'ять. Система оснащена 748 гігабайтами уніфікованої когерентної пам'яті, яка складається з 496 гігабайтів LPDDR5X для центрального процесора та 252 гігабайтів HBM3e для графічного ядра. Це дозволяє фахівцям навчати та запускати локально навіть ті моделі, кількість параметрів у яких наближається до трильйона.



ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 / Зображення ASUS

Архітектура без обмежень та екстремальне охолодження

Для досягнення такої ефективності інженери використали технологію NVIDIA NVLink-C2C. Вона забезпечує високошвидкісний зв'язок між процесором і прискорювачем, створюючи єдиний пул пам'яті та усуваючи традиційні "вузькі місця" звичайних архітектур.

Додатково комп'ютер оснастили мережевим адаптером NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, який підтримує швидкість передачі даних до 800 гігабітів на секунду. Це дозволяє об'єднувати дві станції для ще більшого масштабування потужностей.

Попри компактні розміри, система розрахована на безперервну роботу у режимі 24/7. Для цього розробили систему охолодження серверного рівня, яка запобігає термічному тротлінгу навіть під повним навантаженням.

Енергозабезпечення гарантує потужний блок живлення на 1 600 ватів. Внутрішня конструкція також передбачає широкі можливості для розширення: три слоти PCIe 5.0 і можливість встановлення до чотирьох накопичувачів M.2 NVMe загальною місткістю до 8 терабайтів.

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Програмна екосистема та питання конфіденційності

Як зазначено на сайті ASUS, ExpertCenter Pro ET900N G3 постачається з попередньо встановленою операційною системою Ubuntu та повним набором інструментів для розробників NVIDIA AI Enterprise.

Важливою частиною програмного комплексу є підтримка платформи NVIDIA NemoClaw. Вона дозволяє створювати безпечні робочі процеси для автономних ШІ-агентів. Використання інструменту NVIDIA OpenShell забезпечує суворий контроль за приватністю та безпекою даних, що є критично важливим для корпоративного сектору.

Локальний запуск складних моделей, таких як NVIDIA Nemotron, дозволяє компаніям уникати залежності від хмарної інфраструктури. Це не лише знижує витрати на оренду серверних потужностей у довгостроковій перспективі, а й гарантує, що конфіденційна інформація ніколи не залишить межі офісу.

На корпусі пристрою передбачено вісім портів USB 3.2, один порт USB 2.0 та два мережеві роз'єми зі швидкістю 10 гігабіт на секунду.



ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 / Зображення ASUS

Ціна і доступність не тішать

Наразі ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 доступний на ринку Сполучених Штатів Америки. Ціна за такий рівень потужності відповідна – вартість базової конфігурації стартує від 99 999 доларів. Чи вийде комп'ютер на інші ринки, не кажуть.

Хоча Windows наразі не підтримується, виробник обіцяє додати сумісність із цією операційною системою у майбутніх оновленнях.