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На первый взгляд, ExpertCenter Pro ET900N G3 выглядит как классический системный блок формата Tower с габаритами 23,2 x 58,4 x 56,5 сантиметра. Однако за сдержанным дизайном скрыта архитектура NVIDIA DGX Station, которая позволяет выполнять задачи, ранее требовавшие целого серверного зала. Новинка ориентирована на исследователей, разработчиков и компании, работающие с генеративным искусственным интеллектом, симуляциями и автономными системами, пишет издание Gizmochina.

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Сердцем системы стал суперчип NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra. Он объединяет процессор Grace с 72 ядрами Arm Neoverse V2 и графический ускоритель Blackwell Ultra. Такая комбинация обеспечивает невероятную производительность — до 20 петафлопс в вычислениях для искусственного интеллекта.

Одной из важнейших особенностей компьютера является его память. Система оснащена 748 гигабайтами унифицированной когерентной памяти, которая состоит из 496 гигабайтов LPDDR5X для центрального процессора и 252 гигабайтов HBM3e для графического ядра. Это позволяет специалистам обучать и запускать локально даже те модели, количество параметров в которых приближается к триллиону.



ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 / Изображение ASUS

Архитектура без ограничений и экстремальное охлаждение

Для достижения такой эффективности инженеры использовали технологию NVIDIA NVLink-C2C. Она обеспечивает высокоскоростную связь между процессором и ускорителем, создавая единый пул памяти и устраняя традиционные "узкие места" обычных архитектур.

Кроме того, компьютер оснащен сетевым адаптером NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC, который поддерживает скорость передачи данных до 800 гигабит в секунду. Это позволяет объединять две станции для еще большего масштабирования мощностей.

Несмотря на компактные размеры, система рассчитана на непрерывную работу в режиме 24/7. Для этого разработана система охлаждения серверного уровня, которая предотвращает термическое троттлинг даже при полной нагрузке.

Энергообеспечение гарантирует мощный блок питания на 1 600 ватт. Внутренняя конструкция также предусматривает широкие возможности для расширения: три слота PCIe 5.0 и возможность установки до четырех накопителей M.2 NVMe общей емкостью до 8 терабайт.

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Программная экосистема и вопросы конфиденциальности

Как указано на сайте ASUS, ExpertCenter Pro ET900N G3 поставляется с предустановленной операционной системой Ubuntu и полным набором инструментов для разработчиков NVIDIA AI Enterprise.

Важной частью программного комплекса является поддержка платформы NVIDIA NemoClaw. Она позволяет создавать безопасные рабочие процессы для автономных ИИ-агентов. Использование инструмента NVIDIA OpenShell обеспечивает строгий контроль за конфиденциальностью и безопасностью данных, что критически важно для корпоративного сектора.

Локальный запуск сложных моделей, таких как NVIDIA Nemotron, позволяет компаниям избегать зависимости от облачной инфраструктуры. Это не только снижает затраты на аренду серверных мощностей в долгосрочной перспективе, но и гарантирует, что конфиденциальная информация никогда не покинет пределы офиса.

На корпусе устройства предусмотрено восемь портов USB 3.2, один порт USB 2.0 и два сетевых разъема со скоростью 10 гигабит в секунду.



ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 / Изображение ASUS

Цена и доступность не радуют

На данный момент ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 доступен на рынке Соединенных Штатов Америки. Цена за такой уровень мощности соответствующая – стоимость базовой конфигурации стартует от 99 999 долларов. Выйдет ли компьютер на другие рынки, не сообщается.

Хотя Windows пока не поддерживается, производитель обещает добавить совместимость с этой операционной системой в будущих обновлениях.