Зазирніть усередину справжньої вантажівки для переслідування штормів

У США триває сезон ураганів. Мережу розбурхують щоразу нові й нові ролики, на яких торнадо руйнують будинки, розкидають машини й збивають з ніг людей. Деякі з цих роликів зняті справжніми мисливцями за бурею. Вони споряджають спеціальні захищені автівки, щоб наблизитися до шторму на максимально можливу відстань. Часом це просто розвага, а іноді – науковий інтерес.

В погоні за штормом

Автор YouTube-каналу і за сумісництвом переслідувач штормів Рід Тіммер розповідає про свої спеціальні автомобілі-перехоплювачі, і Dominator 3 – найкращий із них. Він схожий на чудернацький броньований танк або підводний човен, який чомусь витягли на поверхню. Однак саме це дає йому змогу протистояти стихії.

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Тіммер переслідує шторми вже десятки років, а останні 14 років свого життя він витратив на створення все більш спеціалізованих автомобілів, які доставляють його прямо до торнадо.

Кастомна машина, як каже автор ролика, створена практично з нуля власними силами. Імовірно, він узяв лише основну базу, а на неї "наліпив" нові деталі, зокрема укріплений корпус. Перші версії мали сталевий корпус, а третя покрита "поліетиленом на основі кевлару". Тіммер продемонстрував міцність захисту, вдаривши по ньому бейсбольною битою.



Машина покрита спеціальним захистом, але це не металева броня / Скриншот 24 Каналу

Фари та вікна захищає товстий шар прозорого полікарбонатного пластику. Автор показує, що вікна в машині подвійні для кращої стійкості проти уламків, які літають повсюди на величезній швидкості, коли ви наближаєтеся до торнадо. Він також застосовує молоток, щоб показати, наскільки міцним є лобове скло.

Для кращої стійкості, щоб шторм не перевернув автомобіль, Dominator може підійматися й опускатися, щоб впиратися корпусом в землю та не хитатися в боки. Його товсті двері підіймають вгору, а не відкриваються вбік. У рух їх приводить складна система клапанів і важелів, розташована на даху.

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Додаткові функції

Екіпаж машини може запускати в повітря спеціальні ракети, начинені датчиками. Вони призначені для збору різноманітних даних про урагани й торнадо. Ракети розміщуються на даху, а запускаються всередині салону.



Dominator 3 під час шторму / Скриншот 24 Каналу

Сама ракета складається з двох частин, що схоже на ті, що запускаються в космос. Перший ступінь має пусковий механізм, який підіймає ракету, а другий – це блок із датчиками, який від'єднується згодом, і парашутом, що відкривається всередині торнадо, щоб бути підхопленим вітром і надалі збирати дані.

Інші моделі та майбутні розробки

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

У Тіммера також був Dominator 4, але він зламався раніше, коли в нього заклинило двигун. Після того як було відзнято ролик, третя версія машини потрапила в аварію, наїхавши на оленя. Мисливець за штормами каже, що з радіатора потекла вода, і машина не змогла продовжувати виконувати своє завдання, доки її не відремонтували.

Хоча Dominator 3 знову на дорозі, ця аварія показала можливості для вдосконалення конструкції вантажівки. З того часу він оголосив про розробку нової вантажівки, Dominator 5, яка буде побудована в 2025 році.

Дивіться повний ролик про Dominator 3: відео англійською