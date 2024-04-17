Трамп найняв помічницю, яка ходить за ним із принтером, щоб на ходу друкувати добрі новини

Довкола Дональда Трампа ходить багато дивних історій. Чергова така потрапила в інтернет, коли розпочався судовий процес щодо виплат, які мільярдер, можливо, робив акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Репортерка New York Times Меггі Хаберман звернула увагу на присутність у суді фігури, посадові обов'язки якої звучали як жарт.

Згідно з офіційними даними суду, робота таємничої асистентки полягала в тому, щоб носити з собою "бездротовий принтер" і забезпечувати колишнього президента "безперервним потоком хороших новин з інтернету".

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Тільки хороші новини

Звісно ж, першою реакцією Меггі Хаберман було припущення, що це якась помилка. Однак після проведеної перевірки виявилося, що помічниця цілком реальна. Її звуть Наталі Гарп. Це колишня ведуча ультраправого й протрампістського кабельного каналу One America News, яка приєдналася до комунікаційної команди колишнього президента в березні 2022 року.

Сталося це нібито після того, як він "урятував їй життя", схваливши препарат для імунотерапії, який дозволив їй вижити після рідкісної форми раку. Тоді адміністрація Трампа просунула закон "Право на спробу", який дав зелене світло низці нових методів лікування. Згодом багато хто називав цей закон "лише димом і дзеркалами", натякаючи, що він не дав результату.

Згідно з повідомленням Washington Post того ж 2022 року, Гарп супроводжувала свого начальника під час поїздок на гольф на візку, "обладнаному ноутбуком, а іноді й принтером, щоб показувати йому підбадьорливі новини, публікації в інтернеті або інші матеріали".

Але це ще не все. Як пише Washington Post, іншим помічникам було доручено попросити союзників Трампа зателефонувати йому і "підбадьорити його позитивними твердженнями".

Які саме новини приносить Наталі Гарп Трампу, звісно ж, ніхто не знає.

Нагадаємо, прямо зараз триває відбір присяжних у справі за звинуваченням Трампа у спробі приховати платіж у розмірі 130 000 доларів, який він зробив акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс наприкінці 2016 року. В обмін на це, як стверджує слідство, вона повинна була мовчати про секс із мільярдером за десять років до того.