Вчені використали реальний зразок місячного ґрунту для створення ракетного палива

Команда китайських дослідників стверджує, що їм вдалося перетворити справжні зразки місячного реголіту на джерело ракетного палива і кисню. Якщо це правда, то відкриття фактично змінить правила гри для майбутніх дослідників космосу, які сподіваються використовувати місцеві ресурси для заправки ракет.

Дослідники виявили, що зразки місячного ґрунту можуть виступати як каталізатор для перетворення вуглекислого газу і води з тіл астронавтів і навколишнього середовища в метан і кисень, про що докладно йдеться в статті, опублікованій у науковому журналі National Science Review.

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Використання ресурсів місячного ґрунту на місці для досягнення позаземного виробництва палива і кисню має життєво важливе значення для виконання людиною місій з освоєння Місяця. Враховуючи, що людські ресурси на позаземних об'єктах обмежені, ми запропонували використовувати роботизовану систему для виконання всієї установки системи електрокаталітичного перетворення CO2,

– сказав провідний автор Юдзіе Сьонг в новій заяві про роботу.

Це означає, що в найближчому майбутньому вчені матимуть набагато більше шансів провести більш тривалі дослідження поверхні Місяця.

Про що говорять попередні дослідження

Згідно з документом, який ґрунтується на попередніх дослідженнях, що свідчать про те, що місячний ґрунт може генерувати кисень і паливо, цей процес може бути завершений за допомогою безпілотних систем, навіть за відсутності астронавтів.

В експерименті команда використовувала зразки з китайської місії "Чан'е-5", яка здійснила посадку у Внутрішній Монголії ще в грудні 2020 року – перший місячний ґрунт, повернутий на Землю з 1976 року. Місячний ґрунт ефективно виконував роль каталізатора, забезпечуючи електрокаталітичне перетворення вуглекислого газу в метан і кисень.

Ніякої істотної різниці між пілотованою і безпілотною системами не спостерігається, що додатково свідчить про високу можливість імітації запропонованої нами системи на позаземних об'єктах і доводить доцільність подальшої оптимізації рецептів каталізаторів на Місяці,

– роблять висновок у своїй роботі дослідники.

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Підводні камені

Хай там як, а є одна велика перешкода, яку ще належить подолати: зрідження вуглекислого газу – це зовсім не просто, враховуючи морозну атмосферу Місяця, оскільки конденсація газу вимагає значної кількості тепла.

Проте, це вже приваблива перспектива: автономна заправка, яка працює, викачуючи кисень і паливо для майбутніх мандрівників. Але поки що це не більше, ніж підтвердження концепції.