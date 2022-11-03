Дослідники виявили, що зразки місячного ґрунту можуть виступати як каталізатор для перетворення вуглекислого газу і води з тіл астронавтів і навколишнього середовища в метан і кисень, про що докладно йдеться в статті, опублікованій у науковому журналі National Science Review.

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Використання ресурсів місячного ґрунту на місці для досягнення позаземного виробництва палива і кисню має життєво важливе значення для виконання людиною місій з освоєння Місяця. Враховуючи, що людські ресурси на позаземних об'єктах обмежені, ми запропонували використовувати роботизовану систему для виконання всієї установки системи електрокаталітичного перетворення CO2,

– сказав провідний автор Юдзіе Сьонг в новій заяві про роботу.

Це означає, що в найближчому майбутньому вчені матимуть набагато більше шансів провести більш тривалі дослідження поверхні Місяця.

Про що говорять попередні дослідження

Згідно з документом, який ґрунтується на попередніх дослідженнях, що свідчать про те, що місячний ґрунт може генерувати кисень і паливо, цей процес може бути завершений за допомогою безпілотних систем, навіть за відсутності астронавтів.

В експерименті команда використовувала зразки з китайської місії "Чан'е-5", яка здійснила посадку у Внутрішній Монголії ще в грудні 2020 року – перший місячний ґрунт, повернутий на Землю з 1976 року. Місячний ґрунт ефективно виконував роль каталізатора, забезпечуючи електрокаталітичне перетворення вуглекислого газу в метан і кисень.

Ніякої істотної різниці між пілотованою і безпілотною системами не спостерігається, що додатково свідчить про високу можливість імітації запропонованої нами системи на позаземних об'єктах і доводить доцільність подальшої оптимізації рецептів каталізаторів на Місяці,

– роблять висновок у своїй роботі дослідники.

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Підводні камені

Хай там як, а є одна велика перешкода, яку ще належить подолати: зрідження вуглекислого газу – це зовсім не просто, враховуючи морозну атмосферу Місяця, оскільки конденсація газу вимагає значної кількості тепла.

Проте, це вже приваблива перспектива: автономна заправка, яка працює, викачуючи кисень і паливо для майбутніх мандрівників. Але поки що це не більше, ніж підтвердження концепції.