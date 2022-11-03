Исследователи обнаружили, что образцы лунной почвы могут выступать в качестве катализатора для превращения углекислого газа и воды из тел астронавтов и окружающей среды в метан и кислород, о чем подробно говорится в статье, опубликованной в научном журнале National Science Review.

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Использование ресурсов лунной почвы на месте для достижения внеземного производства топлива и кислорода имеет жизненно важное значение для выполнения человеком миссий по освоению Луны. Учитывая, что человеческие ресурсы на внеземных объектах ограничены, мы предложили использовать роботизированную систему для выполнения всей установки системы электрокаталитического преобразования CO2,

– сказал ведущий автор Юдзие Сенг в новом заявлении о работе.

Это означает, что в ближайшем будущем у ученых будет гораздо больше шансов провести более длительные исследования поверхности Луны.

О чем говорят предварительные исследования

Согласно документу, основанному на предыдущих исследованиях, свидетельствующих, что месячная почва может генерировать кислород и топливо, этот процесс может быть завершен с помощью беспилотных систем, даже при отсутствии астронавтов.

В эксперименте команда использовала образцы из китайской миссии "Чанье-5", которая совершила посадку во Внутренней Монголии еще в декабре 2020 года – первый лунный грунт, возвращенный на Землю с 1976 года. Лунная почва эффективно выполняла роль катализатора, обеспечивая электрокаталитическое превращение углекислого газа в метан и кислород.

Никакой существенной разницы между пилотируемой и беспилотной системами не наблюдается, что дополнительно свидетельствует о высокой возможности имитации предлагаемой нами системы на внеземных объектах и доказывает целесообразность дальнейшей оптимизации рецептов катализаторов на Луне.

– заключают в своей работе исследователи.

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Подводные камни

Как бы там ни было, есть одно большое препятствие, которое еще предстоит преодолеть: сжижение углекислого газа – это совсем не просто, учитывая морозную атмосферу Луны, поскольку конденсация газа требует значительного количества тепла.

Однако это уже привлекательная перспектива: автономная заправка, которая работает, выкачивая кислород и топливо для будущих путешественников. Но пока это не более чем подтверждение концепции.