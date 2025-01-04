У Туреччині знайшли місце відомої битви Александра Македонського

Дослідники вважають, що знайшли давно втрачене місце, де війська Александра Македонського воювали проти стародавніх персів у битві при Граніку. Воно знаходиться приблизно в 10 кілометрах на північ від міста Біга на північному заході Туреччини.

Деталі відкриття

У 334 році до нашої ери війська Александра Македонського розгромили персів на полі битви, що дозволило їм закріпитися на перській території та просунутись углиб Близького Сходу. Ця подія була не тільки одним із найбільш значущих моментів у житті полководця, принісши йому епітет "Великий" до імені, але й стала поворотним моментом у всій світовій історії, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Це відкриття насправді не є абсолютно новим, сказав керівник дослідницької групи Рейхан Керпе, професор археології в Університеті Канаккале Онсекіз Март. Ще у дев'ятнадцятому столітті археолог Генріх Кіперт, який працював у цьому регіоні, припустив, що ця територія може бути місцем битви. Однак тоді вагомих доказів знайдено не було. Тепер команда Керпе знайшла деякі матеріальні свідчення й змогла підтвердити припущення.

Зокрема, команда виявила залишки стародавнього міста Гермейон, яке, згідно з записами, було місцем останнього табору Македонського перед битвою. Потім дослідники провели геоморфологічні тести, щоб реконструювати, як виглядав довколишній ландшафт у часи, коли пройшла битва. Вони виявили, що русло річки Гранікус не зазнало змін з часів Александра. Вони учені з'ясували, що деякі ділянки були тоді болотистими й тому не відповідають опису поля битви, що дозволило команді виключити деякі можливі місця.



Тут стояло місто Гермейон, яке було останнім місцем, де отаборилися війська Александра Македонського перед битвою при Гранікусі / Фото Reyhan Körpe



Артефакти з міста Гермейон / Фото Reyhan Körpe



Артефакти з міста Гермейон / Фото Reyhan Körpe



Артефакти з міста Гермейон / Фото Reyhan Körpe

Стародавні записи свідчать, що Александр розмістив персько-грецьких найманців на пагорбі, і команда визначила перспективну ділянку для такого пагорба, де місцеві фермери раніше знаходили могили зі зброєю, яка може належати до часів Александра. Наприклад, у 2024 році під час оранки біля південного схилу пагорба фермери виявили залишки людських кісток. Дослідники вивчили кістки й встановили, що вони належать дорослому чоловікові.



Поле битви видно з пагорба, який використовували грецькі найманці / Фото Reyhan Körpe

Відсутність типових могильних знаків або артефактів вказує на те, що це не було частиною офіційного кладовища, каже Рейхан Керпе. Однак необхідно провести більше досліджень, щоб визначити, коли і як померли ці люди. Дослідники збираються провести розкопки в цих місцях, щоб спробувати дістати більше можливих артефактів, які вказали б на це місце, як давнє поле битви.