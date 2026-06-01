Постійний ентузіазм дратує користувачів – вчені з'ясували несподівану рису AI

Розробники роками намагалися зробити чат-ботів більш людяними та доброзичливими. Однак нове дослідження показує, що надмірна привітність може мати протилежний ефект і відштовхувати користувачів.

Дослідники з Northeastern University дійшли висновку, що користувачі не завжди позитивно сприймають чат-ботів, які постійно демонструють надмірний ентузіазм і емоційність. Результати роботи, на які звернуло увагу видання Tech Xplore, ставлять під сумнів один із популярних підходів у розвитку штучного інтелекту – переконання, що більш "людяна" поведінка автоматично покращує взаємодію з користувачем. Про це пише Digitaltrends.

Дивіться також Епоха безплатного ШІ добігає кінця: як ми поступово втрачаємо ліміти та що буде далі

Чому надто дружні AI-помічники не подобаються людям?

Згідно з результатами дослідження, людям значно комфортніше спілкуватися з AI-системами, стиль яких нагадує їхній власний спосіб комунікації.

Автори дослідження виявили, що сумісність характерів відіграє важливу роль у сприйнятті штучного інтелекту. Спокійні та стримані люди зазвичай віддають перевагу прямим і лаконічним відповідям. Натомість більш товариські користувачі краще реагують на енергійний стиль спілкування.

При цьому найгірші результати демонстрували чат-боти, які незалежно від ситуації залишалися надто захопленими, емоційними або неприродно доброзичливими. На думку вчених, користувачі досить швидко розпізнають штучну або нав'язливу привітність. Замість формування довіри вона може створювати відчуття неприродності та дискомфорту.

Сьогодні чат-боти все активніше використовуються в найрізноманітніших сферах: від клієнтської підтримки та офісних інструментів до освітніх платформ, мобільних додатків і сервісів психологічної допомоги.

Саме тому великі технологічні компанії, зокрема OpenAI, Google, Microsoft та Meta, інвестують значні ресурси у створення більш природних і контекстно чутливих AI-помічників.

Нове дослідження показує, що існує тонка межа між "людяною" поведінкою та надмірними спробами виглядати людиною. Якщо ранні чат-боти часто критикували за сухість і механічність, то сучасні системи ризикують зіткнутися з протилежною проблемою – надлишком емоційності.

Майбутнє за персоналізацією

На думку дослідників, наступне покоління AI-систем буде дедалі більше адаптуватися до конкретних користувачів. Штучний інтелект зможе підлаштовувати тон спілкування, швидкість відповідей, рівень гумору та навіть манеру ведення діалогу залежно від попередньої взаємодії.

Для компаній це може означати перехід від єдиного універсального стилю чат-бота до гнучких систем, які автоматично змінюють поведінку під потреби кожної людини.

Водночас результати дослідження свідчать, що більшість користувачів не шукають у штучному інтелекті "кращого друга". Натомість вони очікують від нього корисності, природності та доречності. Саме ці якості, а не безперервний потік оптимізму, можуть стати ключем до успіху майбутніх AI-помічників.