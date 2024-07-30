Телескоп Джеймса Вебба підтвердив відкриття найдавнішої відомої галактики у Всесвіті

Науковці підтвердили існування найстарішої відомої галактики JADES-GS-z14-0, яка виникла менш ніж через 300 мільйонів років після Великого вибуху. Це відкриття, докладно описане в нещодавній статті, опублікованій в журналі Nature, підштовхує до переосмислення теоріям про раннє формування галактик.

Галактика, виявлена космічним телескопом Джеймса Вебба (JWST), має дивовижне червоне зміщення 14,32, що б'є попередні рекорди для найвіддаленішої галактики, яку коли-небудь спостерігали люди.

А тим часом Астрофізики виявили зв'язок між розпадом вуглеводневого пилу та еволюцією галактик

Астрономи Стефано Карніані з Вищої нормальної школи в Італії та Кевін Хейнлайн з Університету Арізони очолили дослідження, в якому використовувався інструмент NIRSpec на JWST протягом майже десяти годин у січні 2024 року. Оброблений спектр надав неспростовні докази надзвичайного віку та відстані до галактики.

Близький інфрачервоний спектрограф NIRSpec на JWST вміє визначати червоне зміщення об'єктів, відфільтровуючи хвилі природного походження від хімічних і фізичних процесів у зірках.

За допомогою спектрального аналізу команда підтвердила віддаленість JADES-GS-z14-0, визначивши її як найстарішу галактику в історії спостережень.

Що нам відомо про найстарішу у Всесвіті галактику

JADES-GS-z14-0 простягається щонайменше на 1600 світлових років, а її світло в основному виходить від молодих зірок, а не від центральної масивної чорної діри.

Маса галактики становить кілька сотень мільйонів мас Сонця, що становить приблизно 10% маси Молочного Шляху. Попри те, що вона здається відносно невеликою, ця маса є надзвичайною, враховуючи ранній період розвитку Всесвіту, коли не очікувалося існування таких великих і розвинених галактик.

Спостереження JWST дозволили зазирнути в часи, коли Всесвіт був оповитий туманом атомарного водню, що розсіював видиме світло і перешкоджав глибокому дослідженню часу.

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Результати дослідження JADES-GS-z14-0 кидають виклик сучасним науковим уявленням, демонструючи, що динаміка еволюції зірок і галактик значно перевищувала теоретичні очікування.

Наявність значної кількості пилу і важких елементів у галактиці свідчить про те, що багато поколінь важких зірок мали існувати і загинути, що здається неймовірним невдовзі після Великого вибуху.