Галактика, виявлена космічним телескопом Джеймса Вебба (JWST), має дивовижне червоне зміщення 14,32, що б'є попередні рекорди для найвіддаленішої галактики, яку коли-небудь спостерігали люди.
А тим часом Астрофізики виявили зв'язок між розпадом вуглеводневого пилу та еволюцією галактик
Астрономи Стефано Карніані з Вищої нормальної школи в Італії та Кевін Хейнлайн з Університету Арізони очолили дослідження, в якому використовувався інструмент NIRSpec на JWST протягом майже десяти годин у січні 2024 року. Оброблений спектр надав неспростовні докази надзвичайного віку та відстані до галактики.
За допомогою спектрального аналізу команда підтвердила віддаленість JADES-GS-z14-0, визначивши її як найстарішу галактику в історії спостережень.
Що нам відомо про найстарішу у Всесвіті галактику
JADES-GS-z14-0 простягається щонайменше на 1600 світлових років, а її світло в основному виходить від молодих зірок, а не від центральної масивної чорної діри.
Маса галактики становить кілька сотень мільйонів мас Сонця, що становить приблизно 10% маси Молочного Шляху. Попри те, що вона здається відносно невеликою, ця маса є надзвичайною, враховуючи ранній період розвитку Всесвіту, коли не очікувалося існування таких великих і розвинених галактик.
Спостереження JWST дозволили зазирнути в часи, коли Всесвіт був оповитий туманом атомарного водню, що розсіював видиме світло і перешкоджав глибокому дослідженню часу.
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Результати дослідження JADES-GS-z14-0 кидають виклик сучасним науковим уявленням, демонструючи, що динаміка еволюції зірок і галактик значно перевищувала теоретичні очікування.
Наявність значної кількості пилу і важких елементів у галактиці свідчить про те, що багато поколінь важких зірок мали існувати і загинути, що здається неймовірним невдовзі після Великого вибуху.