Учені фіксують численні землетруси довкола "високонебезпечного" вулкана: що це може означати

Шість землетрусів було зафіксовано на вулкані Mount Adams лише у вересні. Це значне збільшення порівняно з нормальним показником в один землетрус кожні два-три роки. Зазвичай такі події є передвісниками майбутнього виверження, але чи варто очікувати того ж самого зараз?

Активність зростає

Маунт-Адамс – найбільший діючий вулкан штату Вашингтон, США. За даними Геологічної служби країни, він належить до вулканів "високої небезпеки".

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Нинішні землетруси були незначними, всього від 0,9 до 2. Зареєстрували їх сейсмічною станцією за 11 кілометрів на південний захід від вершини гори Адамс. Жоден з підземних поштовхів не відчувався на поверхні.

За словами експертів, ці землетруси не означають, що виверження неминуче.

Наразі немає жодних ознак того, що рівень сейсмічної активності викликає занепокоєння,

– йдеться у заяві представників Геологічної служби США.

Вчені вивчають отримані дані й збирають нові, щоб краще зрозуміти, що відбувається під вулканом. Дослідники з Каскадної вулканічної обсерваторії (CVO) та Тихоокеанської північно-західної сейсмічної мережі (PNSN) встановлять у цьому районі низку тимчасових сейсмічних станцій, щоб уточнити масштаби, розташування та глибину сейсмічної активності.

Детальніше про вулкан

Гора височіє на понад 3660 метрів над поверхнею Землі і простягається на 29 кілометрів у поперечнику, що робить її однією з найбільших вершин гірського хребта Каскади.

Вулкан утворився близько 520 000 років тому.

Найбільший конус виріс під час трьох вивержень – 500 000 років, 400 000 років і в періоді від 50 000 до 30 000 років тому. Він також оточений кількома меншими жерлами.

За даними Геологічної служби США, Mount Adams востаннє він вивергався десь між 3800 і 7600 роками тому. Як правило, вулкан виробляв лише повільні потоки лави, а не руйнівні вибухи.

Вчені кажуть, що найбільшу загрозу для людей, які живуть поблизу, становлять потоки породи, попелу й льоду, які швидко спливають униз. Вкрита льодом вершина приховує великі обсяги гідротермально ослабленої породи, і майбутні зсуви цієї ослабленої породи можуть призвести до великих і неприємних наслідків.