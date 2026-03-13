NASA починає будувати ядерний безпілотник для запуску на Титан

У лабораторіях Прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса почали втілювати один із найсміливіших задумів сучасної космонавтики. Складна конструкція, що невдовзі вирушить до далекого Сатурна, обіцяє відкрити нову сторінку у вивченні інопланетних середовищ. Поки техніка проходить перші випробування, науковий світ завмер в очікуванні місії.

Чим унікальний цей проєкт і які виклики стоять перед інженерами?

Технічні фахівці в Мериленді офіційно перейшли від етапу теоретичного проєктування до фізичного створення апарата Dragonfly. Ця подія вважається фактичним народженням польотної системи, яка за кілька років має здійснити посадку на Титані – найбільшому супутнику Сатурна, пише Space.

Керівниця проєкту Елізабет Тертл зазначає, що створення першого у своєму роді транспортного засобу для польотів в іншому світі Сонячної системи є справжнім випробуванням можливостей людства. Кожен встановлений компонент та кожне випробування наближають момент, коли цей гвинтокрил здійметься в небо чужої планети.

Варто відзначити, що людство вже має марсіанський вертоліт Ingenuity, здатний літати в його розрідженій атмосфері, проте це зовсім не ті масштаби та можливості, які очікуються у випадку Dragonfly.

Ingenuity за розмірами не перевищував коробку для серветок і мав сонячні панелі, тоді як Dragonfly порівняти з габаритами невеликого автомобіля. Важлива відмінність полягає і в джерелі живлення: замість сонячного світла, якого на околицях Сатурна вкрай мало, апарат використовуватиме ядерну енергію.

Різниця у статусі місій також вражає. Ingenuity був лише технологічною демонстрацією вартістю 85 мільйонів доларів, тоді як Dragonfly є повноцінною науковою експедицією з бюджетом близько 3,35 мільярда доларів.



Dragonfly уже складають / Фото NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

Навіщо туди летіти?

Головною метою подорожі є Титан – світ, багатий на молекули, що вважаються попередниками життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Це другий за розміром супутник у нашій системі після Ганімеда. Попри величезний науковий інтерес, люди лише один раз вивчали його зблизька за допомогою європейського зонда "Гюйгенс", який пропрацював лише кілька годин після посадки в січні 2005 року.

Новий дрон NASA має набагато амбітніші плани: він досліджуватиме різноманітні локації для вивчення хімічного складу, геології та атмосфери цього небесного тіла, щоб краще зрозуміти походження хімічних основ життя.



Складене зображення Титана, отримане Кассіні / Фото NASA

На якому етапі розробка?

Зараз інженери зосереджені на тестуванні інтегрованого модуля електроніки, який виконує роль "мозку" місії. Він відповідає за навігацію, керування та обробку даних. Також перевіряються блоки перемикання живлення і триває збірка наукового обладнання та радіозв'язку.

Процес інтеграції та випробувань триватиме до початку 2027 року. Після цього Dragonfly відправлять до штату Колорадо на об'єкти компанії Lockheed Martin Space для перевірки систем. Згодом апарат повернеться в Мериленд для фінальної оцінки його здатності витримувати суворі умови космічного простору.

Захисна оболонка дрона, необхідна для польоту крізь космос, уже пройшла аеродинамічні тести в аеродинамічних трубах Дослідницького центру NASA імені Ленглі у Вірджинії. Крім того, фахівці готують спеціальну ізоляційну піну, яка має захистити систему від замерзання в екстремально низьких температурах атмосфери Титана.

Які умови на поверхні Титана?

Атмосфера та вітри. Титан має щільну азотну атмосферу. Вітри в нижніх шарах атмосфери переміщують осадові відкладення, формуючи великі поля дюн в екваторіальних широтах, йдеться в дослідженні 2024 року, яке опублікували в Nature Communications.

Гідрологічна система. На супутнику діє гідрологічна система на основі метану, подібна до земної. Вона включає опади (переважно метан та азот), канали, що живляться ними, та естуарії, де річки впадають у моря.

Склад та стан морів. Полярні моря (Кракен, Лігея та Пунга) складаються з рідких вуглеводнів – суміші метану, етану та розчиненого азоту. Поверхня цих морів надзвичайно гладка: дрібномасштабна шорсткість становить лише кілька міліметрів, що вказує на наявність капілярних хвиль.

Геоморфологія. Поверхня Титана різноманітна: від дюн на екваторі до відносно безвиразних рівнин у середніх широтах та озерно-морських ландшафтів на полюсах.

Динаміка. У прибережних районах, естуаріях та протоках між басейнами спостерігається підвищена шорсткість поверхні (від 3,3 до 5,2 міліметра), що може бути ознакою активних припливних течій, пише Astronomy Magazine.

Температура. Середня температура на поверхні Титана становить приблизно -179 градусів за Цельсієм. Водяний лід на поверхні настільки холодний, що за твердістю нагадує камінь.

Коли стартує місія?

Запуск заплановано на весну 2028 року. Апарат доставлять до Космічного центру імені Кеннеді, звідки він стартує на борту ракети Falcon Heavy від компанії SpaceX.

Аннетт Долбоу, яка очолює напрям інтеграції в Лабораторії прикладної фізики, підкреслила важливість цього моменту: роки розробки на комп'ютерних екранах та в лабораторіях нарешті перетворюються на реальну польотну систему.

Хоча до старту залишається ще кілька років, нинішній перехід до фази будівництва й тестування є найважливішим кроком у підготовці до цієї грандіозної подорожі.