На Місяці існував велетенський океан магми, що з ним сталося

Індійський апарат "Чандраян-3" виявив докази існування давнього магматичного океану на Місяці. Це сталося через рік після успішної посадки місії. Науковці опублікували всебічний аналіз даних, зібраних місяцеходом "Праґан", що входив до складу місії.

Дослідження місячним ровером раніше невивчених приполярних регіонів Місяця надало нові докази на користь існування давнього магматичного океану на поверхні Місяця.

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Важливе відкриття

Під час своєї 11-денної місії Pragyan пройшов 103 метри від місця посадки, провівши 30 наукових сесій за допомогою рентгенівського спектрометра (APXS) і лазерного спектроскопа (LIBS).

Результати досліджень показали, що реголіт в районі південного полюса Місяця має схожість з породами з екваторіальних і середньоширотних регіонів Місяця. Це відкриття доводить попередню гіпотезу про те, що колись на Місяці був глобальний магматичний океан.

Ключовим для цього відкриття є наявність анортозиту в реголіті – світлих мінералах, які зазвичай піднімаються до верхніх шарів магматичного океану і залишаються на поверхні.

в реголіті – світлих мінералах, які зазвичай піднімаються до верхніх шарів магматичного океану і залишаються на поверхні. Крім того, виявлення магнію та його сполук у поверхневих місячних породах свідчить про забруднення з глибоких надр Місяця, ймовірно, спричинене потужним зіткненням.

Чому це важливо?

Знахідки місяцеходу особливо важливі з огляду на його близькість до басейну Південний Полюс – Ейткен, найбільшого ударного кратера в Сонячній системі. Вважається, що цей басейн, який простягається на 2500 кілометрів, розкидав каміння з найглибших шарів Місяця по всій його поверхні, полегшуючи вченим виявлення доказів давніх геологічних процесів.

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Хоча індійський посадковий модуль і місяцехід не пережили наступної місячної ночі, їхній внесок забезпечив людству перше детальне дослідження південного полюса Місяця. Цей регіон вважається головним кандидатом на створення першого базового табору людства за межами Землі, а відкриття, зроблені "Чандраян-3", можуть відіграти вирішальну роль у формуванні майбутніх досліджень Місяця.