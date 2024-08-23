На Луне существовал огромный океан магмы, что с ним произошло

Индийский аппарат "Чандраян-3" обнаружил доказательства существования древнего магматического океана на Луне. Это произошло через год после успешной посадки миссии. Ученые опубликовали всесторонний анализ данных, собранных луноходом "Праган", входившим в состав миссии.

Исследование лунным ровером ранее неизученных приполярных регионов Луны предоставило новые доказательства в пользу существования древнего магматического океана на поверхности Луны.

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Важное открытие

Во время своей 11-дневной миссии Pragyan прошел 103 метра от места посадки, проведя 30 научных сессий с помощью рентгеновского спектрометра (APXS) и лазерного спектроскопа (LIBS).

Результаты исследований показали, что реголит в районе южного полюса Луны имеет сходство с породами из экваториальных и среднеширотных регионов Луны. Это открытие доказывает предыдущую гипотезу о том, что когда-то на Луне был глобальный магматический океан.

Ключевым для этого открытия является наличие анортозита в реголите – светлых минералах, которые обычно поднимаются в верхние слои магматического океана и остаются на поверхности.

в реголите – светлых минералах, которые обычно поднимаются в верхние слои магматического океана и остаются на поверхности. Кроме того, обнаружение магния и его соединений в поверхностных лунных породах свидетельствует о загрязнении из глубоких недр Луны, вероятно, вызванное мощным столкновением.

Почему это важно?

Находки лунохода особенно важны ввиду его близости к бассейну Южный Полюс – Эйткен, крупнейшего ударного кратера в Солнечной системе. Считается, что этот бассейн, который простирается на 2500 километров, разбросал камни из самых глубоких слоев Луны по всей ее поверхности, облегчая ученым обнаружение доказательств древних геологических процессов.

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Хотя индийский посадочный модуль и луноход не пережили следующей лунной ночи, их вклад обеспечил человечеству первое детальное исследование южного полюса Луны. Этот регион считается главным кандидатом на создание первого базового лагеря человечества за пределами Земли, а открытия, сделанные "Чандраян-3", могут сыграть решающую роль в формировании будущих исследований Луны.