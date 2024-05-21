Мікробіологи зварили пиво з дріжджів, отриманих від бджіл-убивць

Мікробіологи з Університету Кардіффа у Великій Британії створили пиво, використовуючи дріжджі, отримані з кишківників африканізованих медоносних бджіл, зібраних у Намібії. Вони також відомі під назвою "бджоли-вбивці".

Бджолине пиво

Намібія розташована на південному заході Африки. Саме туди відправились науковці в рамках дослідницького проєкту, коли зацікавилися бджолами-вбивцями. Вони вирішили зібрати зразки Saccharomyces cerevisiae – грибка, який здавна використовується для виробництва пива, вина та хлібобулочних виробів – з мікробіома кишечника цих комах, які померли природною смертю. Гриб більш відомий як пивні дріжджі.

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Коли ми повернулися до Кардіффа, ми використали виділені пивні дріжджі бджіл-убивць, а також дріжджі валлійських медоносних бджіл, щоб зробити кілька партій пива,

– сказав Лес Бейлі, професор мікробіології в Кардіффі.

Бджоли-вбивці — це гібрид різних підвидів західної медоносної бджоли (Apis mellifera), що мешкає в Європі, та східноафриканської рівнинної медоносної бджоли (іншого підвиду, A. m. scutellata). Таке прізвисько походить від їхньої набагато більш агресивної природи, порівняно з іншими видами бджіл. Бджоли-вбивці набагато частіше сприймають людей і тварин як загрозу, від якої потрібно захищатися, і навіть переслідують такі загрози на більшій відстані, ніж інші види. Хоча бджоли-вбивці не такі небезпечні, як про них часто пишуть, вважається, що вони вбили щонайменше 1 000 людей з моменту їхнього прибуття до Америки у 1950-х роках.

Пиво команди з Кардіффа є похідним від їхнього більшого проєкту Pharmabees, який намагається дослідити, чи може запилення певних рослин призвести до розробки ліків, здатних боротися зі стійкими до антибіотиків бактеріями, або ж супербактеріями. У рамках цього проєкту дослідники перевезли і розмістили навколо університету вулики, які, як вони сподіваються, можуть давати супермед з новими антибактеріальними властивостями.

Пиво не є частиною цієї мети, але команда зараз шукає партнера, який міг би допомогти їм вивести його на ринок. Звідти будь-які надходження підуть на фінансування їхніх досліджень, пов'язаних з бджолами.

Наші дослідження бджіл показують, як мед, бджолиний віск та інші продукти бджільництва можуть відігравати роль у вирішенні деяких найбільших світових проблем, включаючи боротьбу зі стійкістю до антибіотиків та супербактеріями,

– сказав Бейлі.

Про смакові властивості нового пива чи інші його особливості не повідомляється.