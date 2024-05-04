Страх, їжа та збудження

Попередні дослідження показали, що почервоніння обличчя може вказувати на стан збудження у таких птахів, як папуги та грифи, тому етологиня (вивчає поведінку тварин) з Університету Тура Дельфін Суле та її колеги вивчили цю ознаку, щоб з'ясувати, чи є вона також індикатором емоційного стану у курей.

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Шість особин породи Sussex були зафільмовані в різних сценаріях, деякі з яких були природними, а інші — під час різних контрольованих дій. Сюди входили захоплюючі та корисні сценарії, такі як пилові ванни та годування, а також стани, пов'язані зі страхом, наприклад, коли їх ловили та утримували в ув'язненні.

За допомогою тисяч фотографій, зроблених з відеозаписів курей, і спеціально розробленого алгоритму дослідники проаналізували рівень почервоніння гребінця, щік, мочки вуха і тину (звисаючих шкірних відростків під підборіддям) у цих різних сценаріях.

Хоча наші висновки є попередніми через невеликий розмір вибірки, вони натякають на те, що менше почервоніння на щоках і мочках вух може вказувати на стан спокою і задоволеності,

– пояснює Дельфін Суле.

І навпаки, почервоніння обличчя свідчить про підвищене емоційне збудження, включаючи страх або хвилювання при зустрічі з улюбленою їжею.

Суле та її колеги також поступово піддавали 13 курей присутності експериментатора протягом п'яти тижнів, тоді як інші 12 залишалися на самоті. Звиклі кури демонстрували значно меншу боязкість і почервоніння шкіри обличчя в присутності людини порівняно з незвиклими курми, які реагували на людину.

Ми припускаємо, що зміни в почервонінні шкіри обличчя відображають варіації афективних станів і можуть бути використані як маркер для оцінки якості відносин між людиною і куркою,

– пишуть в статті дослідники.

При подальших експериментах почервоніння обличчя може стати потужним індикатором добробуту курей. Це також може бути корисним для інтерпретації соціальних взаємодій та ієрархій між окремими птахами — те, що дослідники також прагнуть вивчити.