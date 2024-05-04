Страх, еда и возбуждение

Предыдущие исследования показали, что покраснение лица может указывать на состояние возбуждения у таких птиц, как попугаи и грифы, поэтому этолог (изучает поведение животных) из Университета Тура Дельфин Суле и ее коллеги изучили этот признак, чтобы выяснить, является ли он также индикатором эмоционального состояния у кур.

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Шесть особей породы Sussex были сняты в различных сценариях, некоторые из которых были естественными, а другие — во время различных контролируемых действий. Сюда входили увлекательные и полезные сценарии, такие как пылевые ванны и кормление, а также состояния, связанные со страхом, например, когда их ловили и удерживали в заключении.

С помощью тысяч фотографий, сделанных из видеозаписей кур, и специально разработанного алгоритма исследователи проанализировали уровень покраснения гребешка, щек, мочки уха и тына (свисающих кожных отростков под подбородком) в этих различных сценариях.

Хотя наши выводы являются предварительными из-за небольшого размера выборки, они намекают на то, что меньшее покраснение на щеках и мочках ушей может указывать на состояние спокойствия и удовлетворенности,

– объясняет Дельфин Суле.

И наоборот, покраснение лица свидетельствует о повышенном эмоциональном возбуждении, включая страх или волнение при встрече с любимой едой.

Суле и ее коллеги также постепенно подвергали 13 кур присутствию экспериментатора в течение пяти недель, тогда как остальные 12 оставались в одиночестве. Привыкшие куры демонстрировали значительно меньшую робость и покраснение кожи лица в присутствии человека по сравнению с непривычными курами, которые реагировали на человека.

Мы предполагаем, что изменения в покраснении кожи лица отражают вариации аффективных состояний и могут быть использованы как маркер для оценки качества отношений между человеком и курицей,

– пишут в статье исследователи.

При дальнейших экспериментах покраснение лица может стать мощным индикатором благополучия кур. Это также может быть полезным для интерпретации социальных взаимодействий и иерархий между отдельными птицами — то, что исследователи также стремятся изучить.