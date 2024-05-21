Пчелиное пиво

Намибия расположена на юго-западе Африки. Именно туда отправились ученые в рамках исследовательского проекта, когда заинтересовались пчелами-убийцами. Они решили собрать образцы Saccharomyces cerevisiae – грибка, который издавна используется для производства пива, вина и хлебобулочных изделий – из микробиома кишечника этих насекомых, умерших естественной смертью. Гриб более известен как пивные дрожжи.

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Когда мы вернулись в Кардифф, мы использовали выделенные пивные дрожжи пчел-убийц, а также дрожжи валлийских медоносных пчел, чтобы сделать несколько партий пива,

– сказал Лес Бейли, профессор микробиологии в Кардиффе.

Пчелы-убийцы - это гибрид различных подвидов западной медоносной пчелы (Apis mellifera), что живет в Европе, и восточноафриканской равнинной медоносной пчелы (другого подвида, A. m. scutellata). Такое прозвище происходит от их гораздо более агрессивной природы, по сравнению с другими видами пчел. Пчелы-убийцы гораздо чаще воспринимают людей и животных как угрозу, от которой нужно защищаться, и даже преследуют такие угрозы на большем расстоянии, чем другие виды. Хотя пчелы-убийцы не так опасны, как о них часто пишут, считается, что они убили по меньшей мере 1 000 человек с момента их прибытия в Америку в 1950-х годах.

Пиво команды из Кардиффа является производным от их большего проекта Pharmabees, который пытается исследовать, может ли опыление определенных растений привести к разработке лекарств, способных бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями, или супербактериями. В рамках этого проекта исследователи перевезли и разместили вокруг университета ульи, которые, как они надеются, могут давать супермед с новыми антибактериальными свойствами.

Пиво не является частью этой цели, но команда сейчас ищет партнера, который мог бы помочь им вывести его на рынок. Оттуда любые поступления пойдут на финансирование их исследований, связанных с пчелами.

Наши исследования пчел показывают, как мед, пчелиный воск и другие продукты пчеловодства могут играть роль в решении некоторых крупнейших мировых проблем, включая борьбу с устойчивостью к антибиотикам и супербактериями,

– сказал Бейли.

О вкусовых свойствах нового пива или других его особенностях не сообщается.