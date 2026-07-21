Порятунок з повітря: у США розробляють спеціальні дрони для гасіння пожеж

Через кліматичні зміни сезон лісових пожеж у США триває майже цілий рік. Щоб боротися зі стихією на ранніх етапах, рятувальники почали тестувати автономні безпілотники, здатні самостійно знаходити вогнища та скидати на них воду чи піну. Ця технологія врешті могла б поширитися по всьому світу.

Як працює нова безпілотна система

Цього літа в Каліфорнії та на Алясці перевіряють безпілотники для швидкого реагування на лісові пожежі на ранніх стадіях. Ідея проста: дрон повинен знайти осередок займання за тепловою сигнатурою, самостійно дістатися до нього й скинути вогнезахисну речовину. Про це пише Ars Technica.

Після отримання GPS-координат дрони летять до цілі автономно. Вони орієнтуються на тепло, вибирають висоту зависання і по черзі скидають рідину над полум’ям.

У тесті CAL FIRE, який провели 15 липня, брали участь лише п’ять автономних дронів. Разом вони скинули від 500 до 1000 галонів піни (від 1900 до 3800 літрів), щоб збити пожежу. У перспективі таких дронів можуть бути тисячі, якщо створити для них відповідну інфраструктуру.

Що відомо про самі дрони?

Компанія Seneca каже, що її модель Argo-1 може вийти на ринок уже з 2026 року. Один апарат несе приблизно 45 кілограмів води або вогнезахисної речовини, а рій зазвичай працює групами по 4 – 6 дронів.

Повністю завантажений дрон може пролетіти лише близько 16 кілометрів туди й назад і в середньому рухається зі швидкістю близько 50 кілометрів на годину. Через це їх або заздалегідь розміщуватимуть у небезпечних районах, або підвозитимуть наземним транспортом. Кожен дрон вміщується в кузов пікапа, а порожній апарат можуть переносити двоє людей у руках.

Чому це актуально саме зараз?

Через зміну клімату сезон лісових пожеж у США майже не закінчується. Саме тому рятувальники шукають спосіб швидше реагувати на займання ще на старті. В Україні останніми роками також часто спостерігаються пожежі в Чорнобильській зоні та й загалом по всій країні.

Однак подібні технології були б актуальними й для пожеж у містах – дрон може легше й швидше дістатися до будівлі, що палає, тоді як машина мусить пробиратися через затори й звивисті вулиці. Хоча дрони навряд чи змогли б погасити сильну пожежу в квартирі чи будинку повністю, вони забезпечили б необхідне стримування до моменту прибуття пожежного автомобіля.

Також в українських реаліях такі дрони могли б частково забезпечувати гасіння пожеж після прильотів російських ракет.