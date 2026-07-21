Как работает новая беспилотная система

Этим летом в Калифорнии и на Аляске тестируют беспилотники для быстрого реагирования на лесные пожары на ранних стадиях. Идея проста: дрон должен найти очаг возгорания по тепловой сигнатуре, самостоятельно добраться до него и сбросить огнезащитное вещество. Об этом пишет Ars Technica.

После получения GPS-координат дроны летят к цели автономно. Они ориентируются по теплу, выбирают высоту зависания и по очереди сбрасывают жидкость над пламенем.

В тесте CAL FIRE, который провели 15 июля, участвовали всего пять автономных дронов. Вместе они сбросили от 500 до 1000 галлонов пены (от 1900 до 3800 литров), чтобы потушить пожар. В перспективе таких дронов может быть тысячи, если создать для них соответствующую инфраструктуру.

Что известно о самих дронах?

Компания Seneca заявляет, что ее модель Argo-1 может появиться на рынке уже в 2026 году. Один аппарат несет примерно 45 килограммов воды или огнезащитного вещества, а рой обычно работает группами по 4–6 дронов.

Полностью загруженный дрон может пролететь всего около 16 километров туда и обратно и в среднем движется со скоростью около 50 километров в час. Поэтому их будут либо заранее размещать в опасных районах, либо доставлять наземным транспортом. Каждый дрон помещается в кузов пикапа, а пустой аппарат могут переносить два человека на руках.

Почему это актуально именно сейчас?

Из-за изменения климата сезон лесных пожаров в США практически не заканчивается. Именно поэтому спасатели ищут способ быстрее реагировать на возгорания еще на начальном этапе. В Украине в последние годы также часто наблюдаются пожары в Чернобыльской зоне и в целом по всей стране.

Однако подобные технологии были бы актуальны и для пожаров в городах – дрон может легче и быстрее добраться до горящего здания, тогда как машина вынуждена пробираться через пробки и извилистые улицы. Хотя дроны вряд ли смогли бы полностью потушить сильный пожар в квартире или доме, они обеспечили бы необходимое сдерживание до момента прибытия пожарной машины.

Также в украинских реалиях такие дроны могли бы частично обеспечивать тушение пожаров после попадания российских ракет.