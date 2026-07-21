Як працює нова безпілотна система

Цього літа в Каліфорнії та на Алясці перевіряють безпілотники для швидкого реагування на лісові пожежі на ранніх стадіях. Ідея проста: дрон повинен знайти осередок займання за тепловою сигнатурою, самостійно дістатися до нього й скинути вогнезахисну речовину. Про це пише Ars Technica.

Після отримання GPS-координат дрони летять до цілі автономно. Вони орієнтуються на тепло, вибирають висоту зависання і по черзі скидають рідину над полум’ям.

У тесті CAL FIRE, який провели 15 липня, брали участь лише п’ять автономних дронів. Разом вони скинули від 500 до 1000 галонів піни (від 1900 до 3800 літрів), щоб збити пожежу. У перспективі таких дронів можуть бути тисячі, якщо створити для них відповідну інфраструктуру.

Що відомо про самі дрони?

Компанія Seneca каже, що її модель Argo-1 може вийти на ринок уже з 2026 року. Один апарат несе приблизно 45 кілограмів води або вогнезахисної речовини, а рій зазвичай працює групами по 4 – 6 дронів.

Повністю завантажений дрон може пролетіти лише близько 16 кілометрів туди й назад і в середньому рухається зі швидкістю близько 50 кілометрів на годину. Через це їх або заздалегідь розміщуватимуть у небезпечних районах, або підвозитимуть наземним транспортом. Кожен дрон вміщується в кузов пікапа, а порожній апарат можуть переносити двоє людей у руках.

Чому це актуально саме зараз?

Через зміну клімату сезон лісових пожеж у США майже не закінчується. Саме тому рятувальники шукають спосіб швидше реагувати на займання ще на старті. В Україні останніми роками також часто спостерігаються пожежі в Чорнобильській зоні та й загалом по всій країні.

Однак подібні технології були б актуальними й для пожеж у містах – дрон може легше й швидше дістатися до будівлі, що палає, тоді як машина мусить пробиратися через затори й звивисті вулиці. Хоча дрони навряд чи змогли б погасити сильну пожежу в квартирі чи будинку повністю, вони забезпечили б необхідне стримування до моменту прибуття пожежного автомобіля.

Також в українських реаліях такі дрони могли б частково забезпечувати гасіння пожеж після прильотів російських ракет.