Атака українських дронів на стратегічну авіацію Росії відбувалася з використанням відкритого ПЗ

Атака, яка у неділю паралізувала третину російських стратегічних бомбардувальників, стала однією з найзухваліших і найточніше скоординованих у цій війні. І ключову роль у ній зіграло безплатне програмне забезпечення, створене для аматорських дронів.

Вибухи прогриміли серед білого дня на авіабазах "Бєлая", "Оленья" та "Іваново" – всі вони розташовані за сотні кілометрів від українського кордону, нагадує 24 Канал згідно зі звітом 404Media. За словами СБУ, операція "Павутина", яка готувалася понад рік, була реалізована із використанням майже 20-річного проєкту з відкритим кодом – автопілота ArduPilot.

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Кріс Андерсон, один із засновників ArduPilot, прокоментував відео атаки на LinkedIn: "Це ArduPilot, який я запустив у підвалі 18 років тому. Неймовірно".

Його колега Джейсон Шорт додав: "Я просто хотів створювати літаючих роботів, а тепер ArduPilot допоміг знищити половину стратегічної авіації Росії".

Програмне забезпечення ArduPilot зародилося у 2007 році, коли Андерсон запустив сайт DIYdrones.com і зібрав перший автопілот із конструктора LEGO Mindstorms. Незабаром до проєкту приєднався Хорді Муньйос, який переміг у змаганні автономних апаратів із гвинтокрилом на основі ArduPilot. Згодом разом із Джейсоном Шортом вони запустили компанію 3DR і в 2009 році випустили перші версії ArduPilot.

Протягом наступного десятиліття ArduPilot став гнучким і потужним інструментом, який використовують як ентузіасти, так і професіонали. Його код відкритий, доступний для безплатного використання і модифікації. Згідно з офіційним сайтом, ArduPilot підтримує роботу з багатьма типами апаратів: від коптерів і літаків до підводних апаратів і наземних роботів.

Де застосовують ArduPilot:

пошуково-рятувальні операції,

3D-картографія,

FPV-дрони,

автономні трактори та інше.

Використання у бойових цілях, звісно, там не згадується. Однак статистика переглядів сайту за 2023 рік показала, що ArduPilot був популярним як в Україні, так і в Росії.

ArduPilot дозволяє підключити дрон до GPS-мапи, задати маршрут, стабілізувати політ, активувати режим зависання або включити аварійні сценарії при втраті сигналу. Навіть за умов глушіння GPS, система залишається корисною – наприклад, для підтримки стабільності під час керування в реальному часі.

В СБУ розповіли, що підготовка до операції тривала півтора роки. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що загалом було задіяно 117 дронів і така ж кількість операторів. Військові діяли в трьох часових поясах РФ, а учасників операції вивели з території Росії до її початку.

СБУ одразу підтвердила свою причетність до атаки і пояснила, як усе було організовано. Протягом 18 місяців до Росії ввозили вантажівки та контейнери, замасковані під господарські споруди, всередині яких були квадрокоптери з вибухівкою. Коли настав момент – дахи відкрились, і дрони піднялись у повітря. Багато відео, оприлюднених в мережі, свідчать, що дрони працювали на ArduPilot.



СБУ використовувало ArduPilot під час спецоперації "Павутина" / Скриншот

Цей удар став кульмінацією використання Україною споживчих та саморобних дронів у війні проти Росії. Обидві сторони використовують прості апарати для знищення дорогої техніки, але масштабна координація такого рівня – безпрецедентна.

Один з розробників ArduPilot прокоментував українську спецоперацію на форумі Reddit:

Ми знаємо про таке використання, і це не вперше. Ми не коментуємо етичні питання – наша місія дати вам найкращий інструмент для безпечного керування апаратами.

Він також нагадав про кодекс поведінки проєкту, який містить обіцянку не сприяти мілітаризації систем на основі ArduPilot – однак це лише декларація, а не ліцензійна угода.

Слід також зауважити, що Україна використала невеликі дрони, які не покладалися на супутниковий зв’язок Starlink, а управління здійснювалося завдяки невеликим комп’ютерам на зразок Raspberry Pi. Такий підхід дозволив обійти проблеми затримок сигналу і зробити ArduPilot ефективним навіть за складних умов.

Усе це доводить, що Україна чудово використовує стратегію за якої дешеві коптери з відкритим ПЗ регулярно знищують російську техніку вартістю мільйони доларів в сучасній війні.

Захід стежить і вчиться

Успішне використання Україною різних дрібних та більш масивних дронів для ураження ворожих цілей пояснює зростання інтересу до малих дронів у США. Наприклад, AeroVironment продає дрони Switchblade, які фактично виконують ті самі завдання, але коштують в рази дорожче.

Інша компанія – Anduril Пальмера Лаккі – також створює квадрокоптери з автопілотом. У 2024 році вона уклала контракт на 200 мільйонів доларів з морською піхотою США.

Експерти кажуть: головна перевага України – здатність до масштабування і здешевлення технологій. Відкрите ПЗ дозволяє виправляти баги, верифікувати код незалежно від постачальників, і не бути прив’язаними до дорогих контрактів.

Натомість головним провалом Росії стала не відсутність сучасної ППО, а відсутність банальних ангарів із дверима: стратегічні літаки роками стояли відкрито на злітних смугах і тому стали ідеальною мішенню.