Дрони зі штучним інтелектом шукатимуть туристів, які заблукали

Інженери з Університету Глазго розробили й створили систему дронів на основі штучного інтелекту, яка може допомогти в пошуках туристів, що загубились у дикій природі – горах, лісах, пустелях. Ян-Хендрік Юерс, Девід Андерсон і Дуглас Томсон опублікували статтю, що описує їхні зусилля.

Що можуть нові дрони

Піші прогулянки дикою природою стали популярним видом активного відпочинку за останні кілька десятиліть. Суворий ландшафт пропонує широкий вибір краєвидів, а віддаленість дозволяє мандрівникам відпочити від шуму великого міста. Але такі походи можуть бути небезпечними, адже мандрівники можуть загубитися або травмуватися. Багато з них щороку потребують допомоги. Тому рятувальні команди використовують як традиційні, так і сучасні методи, щоб знайти тих, хто загубився або з якихось причин став недієздатним.

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В останні роки пошуковці почали частіше використовувати дрони — їхня вища точка огляду дозволяє охопити більшу територію швидше, ніж пошук пішки. Вони також допомагають виявити речі, які пошуковці не можуть побачити з землі, наприклад, витоптані кущі.

У цьому новому дослідженні команда з Університету Глазго задумалась над тим, чи може додавання штучного інтелекту до технології дронів покращити пошук заблукалих туристів.

Щоб з'ясувати це, вони створили модель ШІ, використовуючи набори даних, які показують шляхи, якими йшли люди, що загубилися, а потім були знайдені пошуковими групами по всьому світу. Вони також додали відповідні дані, такі як вік, причина подорожі, чи були вони на самоті, пішки, на коні або на іншому виді транспорту.

Вони зазначили географічну інформацію, що стосується як шляху, пройденого загубленими, так і місця, де їх знайшли, наприклад, річки, струмки, дороги або відкрита місцевість. Потім вони додали дані, характерні для географії Шотландії, на горах якої тестували свою технологію. Після цього розробники запустили модель у мільйонах різних симуляцій, кожна з яких представляла імітацію пошуку, поки вона не звузила найбільш імовірні шляхи, якими міг би піти заблукалий мандрівник. Після цього дрон отримував інструкцію шукати саме цими шляхами.

Під час тестування їхньої системи у порівнянні з традиційними підходами, такими як використання техніки "газонокосарки" для пошуку реальних мандрівників, новий підхід знаходив заблукалих мандрівників частіше — у 19% випадків порівняно з 8-12% випадків.

Дослідники припускають, що більша кількість даних зробить їхню систему ще більш точною і, зрештою, призведе до створення інструменту, який можна буде використовувати для порятунку життів.