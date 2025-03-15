Попри заборону, Павло Дуров покинув територію Франції

Французькі ЗМІ повідомили, що засновник Telegram Павло Дуров покинув Францію. Раніше він був затриманий у Парижі.

Його звинуватили у низці злочинів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CGTN Français у Х.

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Дуров покинув Францію після звинувачень у злочинах

Французькі ЗМІ з посиланням на агентство AFP повідомили, що засновник Telegram Павло Дуров залишив територію Франції.

У серпні 2024 року його затримали в Парижі та звинуватили у низці злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю — зокрема, у співучасті у розповсюдженні наркотиків та дитячої порнографії, а також у відмові надавати інформацію на запити уповноважених органів.

Через кілька днів після арешту Дурова відпустили під заставу, зобов’язавши регулярно з’являтися у поліції та заборонивши виїзд за межі країни.

У лютому 2025 року стало відомо, що його справа буде передана до суду не раніше, ніж через рік.