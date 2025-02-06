У прокуратурі заявили, що через п’ять місяців після арешту Дурова в Парижі говорити про можливість врегулювання питання ще зарано, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wired.

Читайте на сайті Telegram погодився на співпрацю з наглядовими органами й почне видаляти деякий контент

Арешту Дурова передувало розслідування відмови Telegram блокувати незаконну діяльність на платформі, яка, за версією правоохоронців, включала шахрайство, торгівлю наркотиками, експлуатацію дітей, організовану злочинність і тероризм.

Французька жандармерія зафіксувала 2 460 випадків ігнорування юридичних запитів з боку Telegram у період з 2013 по 2024 рік.

За словами Мейліс де Рек, рішення видати ордер на арешт Дурова було ухвалене після того, як прокуратура з’ясувала масштаби гальмування розслідувань через відсутність відповідей з боку Telegram.

Дурова було затримано в серпні 2024 року в аеропорту Ле-Бурже в Парижі, після чого його відпустили через кілька днів під заставу у 5 мільйонів євро. Йому також призначили зобов’язання двічі на тиждень з’являтися в поліцію та заборону на виїзд із Франції.

Після арешту Дуров висловив готовність до співпраці з правоохоронцями та заявив, що компанія готова надавати IP-адреси та номери телефонів порушників правил платформи за обґрунтованими запитами. Також, за його словами, завдяки вжитим заходам кількість кіберзлочинців у Telegram суттєво зменшилася.

Дивіться також У Telegram з'явиться можливість самостійно створювати подарунки та надсилати їх у вигляді NFT

Під час судового допиту Дуров зазначив, що Telegram працює над покращенням алгоритмів модерації контенту, а щомісяця з платформи видаляють від 15 до 20 мільйонів акаунтів через порушення законодавства.