За словами Дурова, функція подарунків у Telegram здобула "вибухову популярність", і кількість їх відправлень продовжує стрімко зростати, повідомляє 24 Канал.

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У майбутньому користувачі зможуть самостійно створювати подарунки та надсилати їх на блокчейн TON у форматі NFT (невзаємозамінних токенів).

Крім цього, в Telegram з'явиться "інтерактивна вітрина", де NFT-об'єкти будуть розміщуватися для перегляду та можливого об'єднання атрибутів із категорії "рідкісних", що дозволить перетворювати їх на "колекційні" подарунки. Також користувачі зможуть встановлювати отримані NFT у вигляді аватарок профілю.



В Telegram з'являться NFT-подарунки / Фото Telegram

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Про нововведення в Telegram заговорили на тлі політичних зміна у США, де напередодні на посаду президента вдруге вступив Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії обіцяв підтримувати криптовалютну галузь. Дуров висловив упевненість, що США можуть змінити своє ставлення до платформи TON у кращий бік.