Его обвинили в ряде преступлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CGTN Français в Х.

Смотрите также Застрял на долго: прокуратура Франции рассказала о будущем Павла Дурова

Дуров покинул Францию после обвинений в преступлениях

Французские СМИ со ссылкой на агентство AFP сообщили, что основатель Telegram Павел Дуров покинул территорию Франции.

В августе 2024 года его задержали в Париже и обвинили в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью - в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию на запросы уполномоченных органов.

Через несколько дней после ареста Дурова отпустили под залог, обязав регулярно появляться в полиции и запретив выезд за пределы страны.

В феврале 2025 года стало известно, что его дело будет передано в суд не ранее, чем через год.