Twitter скасував двофакторну авторизацію для українських номерів: постраждали й інші країни

Соціальна мережа Twitter перестала надсилати коди двофакторної автентифікації, коли користувачі намагаються увійти за допомогою мобільного телефону. Усе почалося після того, як Маск оголосив про боротьбу з ботами.

Що трапилося

У своєму твітері в суботу Маск написав, що вже скоро ботів чекає сюрприз. Після цього Twitter заблокував трафік від приблизно 30 операторів мобільного зв'язку по всьому світу, фактично відрізавши доступ до сотень тисяч акаунтів.

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Соцмережа перестала надсилати коди для аутентифікації насамперед в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, включно з великими територіями Індонезії, Індії та Малайзії.

Проєкт був частиною спроби Ілона Маска позбавити Twitter від спаму. Але замість того, щоб працювати над видаленням окремих правопорушників, компанія виявила мобільні мережі, пов'язані з великими спам-мережами в певних країнах, і заблокувала користувачів, які покладалися на ці мережі. Відтак користувачі не змоги отримати SMS-повідомлення для проходження двофакторної аутентифікації.

Після того, як користувачі почали скаржитися на проблему, Twitter швидко розблокував операторів і повідомив їм, що стався збій, викликаний "змінами в конфігурації маршрутизації".

Україна постраждала більше

Проблеми з автентифікацією зачепили й українських користувачів. Проблема досі залишається актуальною. Залишається сподіватися, що її вирішать найближчим часом.