Двосторонні сонячні панелі: чи справді вони дають на 30% більше енергії на звичайному даху

Технологія двосторонніх сонячних панелей обіцяє справжню революцію в енергоефективності. Виробники заявляють про значний приріст генерації завдяки вловлюванню світла з обох боків модуля. Проте практичне застосування на звичайних похилих дахах виявляє сувору реальність, яка суттєво відрізняється від лабораторних показників та рекламних обіцянок.

Чи дійсно двосторонні панелі працюють краще?

Двосторонні (біфаціальні) сонячні панелі здатні збирати енергію не лише з лицьового боку, що спрямований до сонця, а й з тильного, який вловлює відбите та розсіяне світло. В ідеальних умовах – на великих промислових об'єктах з використанням трекерів та світловідбивних поверхонь – приріст енергії справді може сягати 30 – 40 відсотків. Проте для звичайного приватного будинку з похилим дахом ситуація зовсім інша, пише 24 Канал.

Головною перешкодою для ефективної роботи таких панелей на дахах є низьке альбедо, тобто відбивна здатність покрівельних матеріалів. Більшість сучасних будинків мають темну покрівлю – бітумну черепицю, шифер або металочерепицю. Альбедо темної черепиці становить лише 0,08 – 0,15, що означає поглинання майже всього світла самою поверхнею.

Оскільки світло майже не відбивається, тильна сторона панелі практично не генерує струм. У таких умовах приріст енергії на похилому даху з темним покриттям становить мізерні 0 – 2 відсотки, що фактично перетворює дорогу двосторонню панель на звичайну монофаціальну.

Ще один критичний фактор – висота встановлення. Для ефективної роботи задньої сторони необхідно забезпечити широкий "кут огляду" для відбитого світла. На похилих дахах панелі зазвичай монтують на відстані лише 20 – 80 міліметрів від поверхні з міркувань естетики та вітростійкості. Такий малий проміжок блокує доступ світла до тильного боку та погіршує охолодження. Натомість для отримання реального зиску панелі мають бути підняті щонайменше на 0,5 – 1 метр над землею або на 150 – 300 міліметрів над білою плоскою покрівлею.



Двосторонні сонячні панелі / Фото FutureVoltaics

Найкраще рішення

Дослідження показують, що біфаціальні модулі найкраще проявляють себе на пласких дахах зі світлим покриттям, де приріст може складати 5 – 12 відсотків.

Також вони є ідеальним рішенням для навісів для авто (карпортів) чи пергол, де світло вільно проходить під конструкцією, забезпечуючи додаткову генерацію на рівні 8 – 15 відсотків.

У регіонах зі сніжними зимами сніг може тимчасово підняти альбедо до 0,80 – 0,90, що значно збільшує зимову виробітку.

Переваги двосторонніх панелей

Незважаючи на низький енергетичний приріст на звичайних дахах, двосторонні панелі мають іншу важливу перевагу – довговічність. Вони часто мають структуру "скло-скло", де замість пластикової підкладки використовується загартоване скло. Це робить їх стійкішими до вологи, механічних пошкоджень та деградації під впливом ультрафіолету.

Тому, якщо ціна між односторонньою та двосторонньою панеллю майже однакова, вибір біфаціальної моделі може бути виправданим саме через її надійність, а не через сподівання на міфічні 30 відсотків додаткової енергії на темній черепиці.