Хто такий Джаред Айзекман, командир місії Polaris Dawn, цивільні члени якої вийдуть у космос
Джерело:Forbes
41-річний мільярдер Джаред Айзекман, який заробив значну частину своїх статків на платіжній компанії Shift4 Payments, збирається вдруге полетіти до космосу за останні три роки. Його місію Polaris Dawn підтримує SpaceX, і вона стане першим комерційним виходом у відкритий космос за всю історію людства.
Джаред Айзекман: коротка біографія
Айзекман народився 11 лютого 1983 року в штаті Нью-Джерсі. У 14 років він захопився ремонтом комп'ютерів і згодом відкрив невеликий бізнес із технічного обслуговування та ремонту в підвалі своїх батьків – його компанія називалась Deco Systems. Два роки по тому ця діяльність призвела до того, що один з його клієнтів запропонував йому роботу на повну ставку. Він не вагався: вирішив кинути середню школу, щоб прийняти цю пропозицію.
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- У 1999 році Айзекман заснував компанію з обробки роздрібних платежів. Йому тоді було всього 16 років. Він досі є генеральним директором цієї компанії, а у 2020 році перейменував її на Shift4 Payments. Оборот становить понад 200 мільярдів доларів на рік.
- 2012 року Джаред Айзекман став співзасновником компанії Draken International, яка навчає пілотів для збройних сил США. Компанія управляє одним із найбільших у світі парків приватних винищувачів.
За оцінками Forbes, станом на сьогодні статки Айзекмана становлять близько 1,9 мільярда доларів. Значна частина припадає на 38% акцій його компанії Shift4 Payments.
Рекорди
- У 2008 році Айзекман спробував встановити світовий рекорд із навколосвітнього перельоту на легкому реактивному літаку, здійснивши навколосвітню подорож за 83 години. На жаль, він не зміг обігнати діючий тоді рекорд у 82 години, оскільки зіткнувся з багатогодинними затримками на землі в Індії та Японії.
- У квітні 2009 року він встановив світовий рекорд із навколосвітньої подорожі на легкому реактивному літаку, здійснивши переліт за 61 годину 51 хвилину, що приблизно на 20 годин швидше, ніж попередній рекорд у 82 години. Він літав на літаку Cessna Citation CJ2 з двома іншими членами екіпажу, пропускаючи зупинки в Індії та Японії.
Джаред Айзекман / Фото Polaris Program/John Kraus
Polaris Dawn
Тепер Айзекман полетить на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon у рамках п'ятиденної місії Polaris Dawn, яка стартує ракетою Falcon 9. Ця місія стане першою з трьох запланованих місій Polaris, які фінансуються і виконуються Айзекманом і SpaceX з метою розвитку космічних технологій.
Під час місії будуть випробувані нові скафандри для активності поза межами корабля. Вони розроблені компанією SpaceX і мають бути більш гнучкими та економічно ефективними.
Айзекман і троє членів його екіпажу — його друг і колишній пілот ВПС Скотт Потіт, а також інженерки SpaceX Анна Менон і Сара Гілліс – відлетять від Землі далі, ніж будь-яка інша космічна місія, здійснена з часів польотів NASA "Аполлон" у 1970-х роках. Місія включатиме перший вихід у відкритий космос, здійснений астронавтами приватного, недержавного рейсу.
Айзекман і Гілліс проведуть близько 15 хвилин за межами космічного корабля, щоб протестувати скафандри, з'єднані з кораблем 12-футовими канатами, які забезпечуватимуть їх киснем. Екіпаж пройде через радіаційні пояси Ван Аллена, де буде присутня небезпечна кількість радіації, і проведе експеримент, щоб визначити, чи може радіація в космосі зробити рентгенівські знімки без рентгенівського апарата.
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Місія Polaris Dawn стане другою подорожжю Айзекмана в космос. Уперше він побував там у 2021 році під час самофінансованої місії, запущеної компанією SpaceX під назвою Inspiration4. Цей політ став першою космічною місією, в якій брали участь лише туристи — жоден з чотирьох членів екіпажу не був професійним астронавтом — і був організований з метою збору коштів для дитячої лікарні. Космічний корабель провів на орбіті три дні.