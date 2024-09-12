Команда здійснила підготовку, одягнула спеціальні костюми SpaceX та відкрила шлюз, інформує Техно 24. Після цього перший член екіпажу Джаред Айзекман здійснив вихід за межі корабля. За ним у відкритий космічний простір відправилася Сара Гілліс.

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Як відбувся вихід у відкритий космос

Підготовка до позакорабельної діяльності (EV) – так астронавти називають вихід у відкритий космос – відбулася на кораблі перед виходом. Кожен член команди має власні завдання: першим здійснив вихід Джаред Айзекман, він провів перевірку мобільності костюма. За ним вихід здійснила Сара Глліс, яка проведе такі ж перевірки. Інші члени екіпажу залишаються в кабіні та мають свій перелік завдань для підтримки інших членів команди.



Джаред Айзекман чекає на команду контролю на Землі / Фото SpaceX

До речі, для того, щоб здійснити позакорабельну діядльність, SpaceX замінила частину корабля Cepola на модуль Spasewalker.



Модуль Skywalker, який використовувався для виходу / Фото SpaceX



Люк Spacewalker відкрито / Фото SpaceX

Джаред Айзекман покидає корабель / Фото SpaceX

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