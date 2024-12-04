Наслідки

Прорив водопровідної труби зробив неможливим аналіз даних, надісланих двома космічними апаратами NASA – Обсерваторією сонячної динаміки (SDO) та Спектрографом зображення прикордонних областей (IRIS). Вони знаходяться на відстані десятків тисяч і сотень кілометрів від Землі відповідно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Об'єднаний науковий оперативний центр (JSOC).

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За останніми даними, інцидент стався 26 листопада в Стенфордському університеті, змусивши вчених припинити обробку інформації з численних наукових інструментів, встановлених на апаратах SDO і IRIS.

Команда Стенфордського JSOC працює над оцінкою масштабу пошкоджень, але вони є серйозними. Обробка наукових даних зупинена на тривалий час,

– йдеться в повідомленні.

Хороша новина в тому, що системи збору даних для всіх інструментів залишаються функціональними, тож дані не будуть втрачені. Однак вони будуть накопичуватися без можливості аналізу. Таким чином учені матимуть чимало роботи, коли функціонування центру відновлять. Наразі ж об'єкт відключений від мережі.

Що сталося

Труба, яка подає воду в серверну кімнату для охолодження, тріснула й "спричинила велике затоплення", а також "значні пошкодження" електричного обладнання водою, за словами команди JSOC.

На цей час неясно, скільки часу знадобиться для оцінки збитків, ремонту обладнання та повного відновлення. Ми знаємо, що пошкодження є значними і [ремонт] не буде завершений до 2025 року,

– додали в університеті.

Що вивчають космічні апарати

Космічний апарат IRIS був запущений у червні 2013 року й допомагає вченим вивчати потік плазми в короні та геліосфері Сонця за допомогою спектрометра з високою частотою кадрів в ультрафіолетовому діапазоні.

SDO, який був запущений у 2010 році, був розроблений для вивчення того, як сонячна активність формує космічну погоду. Апарат спостерігає за Сонцем, відстежуючи його бурхливі спалахи.

Наразі неясно, наскільки добре тепер ми зможемо відслідковувати космічну погоду й чи будуть після цього доступні прогнози. NASA має й інші космічні апарати й наземні засоби, тому навряд чи можна очікувати, що ми зовсім "осліпнемо" в спостереженні за Сонцем. В будь-якому випадку ми все ще матимемо змогу визначати початок геомагнітної бурі тут, на Землі, щоб зробити висновок про корональний викид маси на Сонці кілька днів тому.

На щастя, хоча потоп значно затримає обробку даних, космічні апарати все одно зможуть передавати їх додому, бо самі супутники в порядку. Цілком можливо, що вчені просто передадуть ці дані для аналізу в інші системи, на інші сервери. Але зараз вони про це нічого не говорять.

Крім того, набагато легше полагодити прорив водопроводу в серверній кімнаті на Землі, ніж відремонтувати космічний апарат за тисячі кілометрів від неї.