Последствия

Прорыв водопроводной трубы сделал невозможным анализ данных, присланных двумя космическими аппаратами NASA – Обсерваторией солнечной динамики (SDO) и Спектрографом изображения пограничных областей (IRIS). Они находятся на расстоянии десятков тысяч и сотен километров от Земли соответственно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Объединенный научный оперативный центр (JSOC).

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По последним данным, инцидент произошел 26 ноября в Стэнфордском университете, заставив ученых прекратить обработку информации из многочисленных научных инструментов, установленных на аппаратах SDO и IRIS.

Команда Стэнфордского JSOC работает над оценкой масштаба повреждений, но они являются серьезными. Обработка научных данных остановлена на длительное время,

– говорится в сообщении.

Хорошая новость в том, что системы сбора данных для всех инструментов остаются функциональными, поэтому данные не будут потеряны. Однако они будут накапливаться без возможности анализа. Таким образом ученые будут иметь немало работы, когда функционирование центра восстановят. Пока же объект отключен от сети.

Что произошло

Труба, которая подает воду в серверную комнату для охлаждения, треснула и "вызвала большое затопление", а также "значительные повреждения" электрического оборудования водой, по словам команды JSOC.

На данный момент неясно, сколько времени понадобится для оценки ущерба, ремонта оборудования и полного восстановления. Мы знаем, что повреждения являются значительными и [ремонт] не будет завершен до 2025 года,

– добавили в университете.

Что изучают космические аппараты

Космический аппарат IRIS был запущен в июне 2013 года и помогает ученым изучать поток плазмы в короне и гелиосфере Солнца с помощью спектрометра с высокой частотой кадров в ультрафиолетовом диапазоне.

SDO, который был запущен в 2010 году, был разработан для изучения того, как солнечная активность формирует космическую погоду. Аппарат наблюдает за Солнцем, отслеживая его бурные вспышки.

На данный момент неясно, насколько хорошо теперь мы сможем отслеживать космическую погоду и будут ли после этого доступны прогнозы. NASA имеет и другие космические аппараты и наземные средства, поэтому вряд ли можно ожидать, что мы совсем "ослепнем" в наблюдении за Солнцем. В любом случае мы все еще сможем определять начало геомагнитной бури здесь, на Земле, чтобы сделать вывод о корональном выбросе массы на Солнце несколько дней назад.

К счастью, хотя потоп значительно задержит обработку данных, космические аппараты все равно смогут передавать их домой, потому что сами спутники в порядке. Вполне возможно, что ученые просто передадут эти данные для анализа в другие системы, на другие серверы. Но сейчас они об этом ничего не говорят.

Кроме того, гораздо легче починить прорыв водопровода в серверной комнате на Земле, чем отремонтировать космический аппарат за тысячи километров от нее.