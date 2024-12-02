Чого чекати

Останніми днями, як пишуть учені, потік сонячних протонів був "на фоновому рівні", тобто без будь-яких значущих коливань. Магнітне поле планети перебуває на рівні від спокійного до незбуреного. Спостерігаються слабкі ефекти, пов'язані з активністю корональної діри CH1258, але вони не мають відчутного ефекту, повідомляє профільний ресурс solen.info, який відслідковує показники активності Сонця та магнітного поля Землі, пише 24 Канал.

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Як показує статистика SpaceWeatherLive, на Сонці не було жодних значущих спалахів як мінімум з 25 листопада. Тоді відбулося 7 спалахів середнього M-класу. Ще один спостерігали 27 листопада. В усіх випадках і в усі подальші дні вчені фіксували лише найслабші спалахи класу C.

За даними solen.info, ці спалахи не продукували корональних викидів маси в бік Землі. Це означає, що як мінімум найближчі три-чотири дні не слід очікувати на магнітні бурі тут, на Землі.

Схоже, що так триватиме ще деякий час. Усе може змінитися лише якщо на зорі станеться викид у наш бік. Тоді він подорожуватиме до планети кілька днів (найповільніші надходять за 5 днів, найшвидші – за день, але в середньому цей термін складає близько трьох днів), перш ніж зіткнутися з магнітним полем і спричинити збурення.

Сонячні плями

Попри те, що Сонце зараз знаходиться у максимумі, який повинен характеризуватися збільшенням кількості сонячних плям, ми бачимо, що їх навпаки стало дещо менше. Принаймні тих, що прямо зараз "дивляться" на нас. Цілком імовірно, що більше їх є на іншому боці зорі, оберненій від нас, але вони нам зараз зовсім не загрожують, тож і до уваги їх можна не брати.



Сонячні плями станом на 2 грудня 2024 року / Фото SpaceWeather

Найбільшими за розміром зараз є групи плям 3910 і 3913, тож можна було би подумати, що саме вони несуть найбільшу загрозу. Однак, судячи з даних SpaceWeather, вони є набагато менш активними, ніж 3912, яких на знімку вище взагалі не видно, настільки малими вони зараз виглядають із Землі. Ці плями мають 70-відсоткову ймовірність спалахів класу C, 20-відсоткову ймовірність M-спалахів і 5% ймовірності потужних спалахів класу X. Поряд із цим 3910 і 3913 є спокійними з лише 15% ймовірності спалахів класу C й по одному відсотку для M та X.

Плями 3906 знаходяться збоку сонячного диска й от-от заховаються за інший бік. За активністю вони схожі до плям 3912.