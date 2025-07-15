Засновник Twitter випускає вже другий додаток за тиждень, і він вам точно знадобиться

Лише за тиждень після запуску іншого проєкту, Джек Дорсі, співзасновник Twitter, представляє додаток Sun Day, який допомагає користувачам відстежувати вплив сонячного випромінювання та рівень вітаміну D.

Що таке Sun Day і яка його мета?

Програма, запущена 13 липня 2025 року, призначена для моніторингу ультрафіолетового випромінювання та оцінки кількості вітаміну D, який організм отримує від сонця. Вона вже доступна для тестування на iOS через платформу TestFlight, а її код відкритий на GitHub для всіх охочих, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Sun Day використовує дані про місце розташування користувача, щоб визначити поточний УФ-індекс, час сходу та заходу сонця, а також рівень хмарності. Користувачі можуть вказати тип своєї шкіри (від дуже світлої до дуже темної) та одяг, який вони носять, щоб додаток розрахував, скільки часу можна безпечно перебувати на сонці, не ризикуючи отримати опіки. Крім того, програма дозволяє запускати сесії відстеження УФ-випромінювання, після завершення яких вона показує, скільки вітаміну D було отримано за день.

Розробка базується на наукових моделях, хоча точність цих розрахунків поки що лишається під питанням, оскільки ретельних незалежних тестів ще немає.

У майбутньому Дорсі планує вдосконалити алгоритми, враховуючи такі фактори, як зріст, вага та результати аналізів крові на рівень вітаміну D. Додаток також інтегрується з Apple Health, дозволяючи синхронізувати дані про здоров’я.

Цікаво, що Sun Day, як і попередній проєкт Дорсі під назвою Bitchat, створений за допомогою штучного інтелекту Goose, розробленого його іншою компанією Block. Цей інструмент дозволяє швидко створювати програми, використовуючи так званий "vibe coding" – підхід, де програміст залишає за собою здебільшого ідею та загальний настрій проєкту, а кодування передає в руки штучного інтелекту.