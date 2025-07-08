Що таке BitChat

BitChat – це децентралізований застосунок для обміну повідомленнями, який працює через Bluetooth, створюючи так звану mesh-мережу. У такій системі кожен пристрій одночасно виступає клієнтом і ретранслятором, дозволяючи повідомленням "стрибати" між ґаджетами в радіусі до 30 метрів. Це означає, що для спілкування не потрібні сервери, номери телефонів чи навіть доступ до інтернету. Якщо користувач вимикає Bluetooth, система може зберігати повідомлення й доставляти їх пізніше, коли пристрій знову підключиться, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Джека Дорсі.

Дивіться також У Дії запустили цифровий простір Ветеран PRO

Особливістю BitChat є його акцент на приватності. Повідомлення шифруються за допомогою сучасних алгоритмів, таких як AES-256-GCM, і за замовчуванням зберігаються лише в пам’яті пристрою, не потрапляючи в хмарні сховища. Додаток підтримує тимчасові повідомлення, які зникають після доставки або через певний час, а також групові чати з хештегами та можливістю встановлення паролів для додаткового захисту.

BitChat (хоча сам Дорсі пише його назву просто "bitchat", без великих літер, що можна ненароком прочитати зовсім не так, як задумувалось – bitchat) розроблений для використання в умовах, де інтернет недоступний або нестабільний: під час протестів, у зонах стихійних лих, у віддалених регіонах чи за умов цензури й навмисно вимкненого владою інтернету.

Застосувати месенджер у звичайних умовах вам навряд чи вдасться. Малоймовірно, що в радіусі 30 метрів ви знайдете хоча б одного користувача з постійно увімкненим Bluetooth і наявним застосунком. А навіть якщо такий і буде, ланцюжок може обірватися на наступних 30 метрах чи далі.

Наразі все виглядає так, що цей застосунок може знадобитися лише дуже вузькому колу людей десь у Китаї, де влада відслідковує комунікації користувачів. Однак у звичайних умовах ви хіба що можете спілкуватись у ньому з другом, який живе у сусідній квартирі. Але навряд чи у вас виникне потреба в настільки зашифрованому листуванні, якщо тільки ви не плануєте щось незаконне. Малоймовірно, що для повідомлень про те, як пройшов день, хтось буде використовувати BitChat, а не звичний Telegram чи WhatsApp.

Дорсі каже, що в майбутньому все-таки планує додати підтримку Wi-Fi, що дозволить передавати більші обсяги даних і розширити можливості. Повідомлення в такому випадку все ще лишатимуться зашифрованими.

Наразі бета-версія доступна для iOS через TestFlight, а початковий код можна знайти на GitHub.