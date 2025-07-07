Доступ до послуг у кілька кліків

Новий цифровий простір Ветеран PRO створений для того, щоб ветерани та їхні родини могли легко отримувати державні послуги. Цей розділ доступний у застосунку Дія для тих, хто має цифрове посвідчення ветерана. Зараз в Україні налічується понад 1,3 мільйона ветеранів, тому держава намагається мінімізувати бюрократичні перешкоди для них, пише 24 Канал з посиланням на офіційний телеграм-канал Мінцифри.

Дивіться також У Дії з'явилась функція, про яку мріяли мільйони українських водіїв

Щоб скористатися послугами, потрібно:

Оновити застосунок Дія та авторизуватися.

Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Ветеран PRO".

Вибрати потрібну послугу з доступного переліку.

Наразі у Ветеран PRO доступні такі сервіси:

Пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

Ветеранський спорт.

єОселя.

єВідновлення.

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Подання заяви про субсидію.

Зазначається, що це лише перший етап. У майбутньому перелік послуг планують розширити, щоб ще більше спростити взаємодію ветеранів із державними органами.